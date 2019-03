Rekordní balík peněz na cyklodopravu. Praha utratí 100 milionů korun

/INFOGRAFIKA/ Vedení hlavního města na podporu cyklistky vynaloží 94,5 milionu korun, což je nejvíce v historii. Loni kupříkladu do této oblasti šlo z městské kasy 73,4 milionu korun. Plán investic do cyklodopravy na letošní rok představil v úterý pražský magistrát. Vzniknout by měly nové cyklostezky i kolárny. Podle magistrátu výrazně přibude také stojanů.

Autor: Pavel Kopecký