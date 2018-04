Rekonstrukce Paláce Svět v Libni odstartuje v květnu, slibuje italský majitel

Rekonstrukce Paláce Svět v pražské Libni by měla odstartovat letos v květnu. Dokončení je naplánováno na podzim 2019. Slíbil to italský vlastník objektu Antonio Crispino, který se včera sešel s místostarostou městské části Praha 8 Petrem Vilgusem. Informovala o tom městská část na svých stránkách.

„Palác Svět neodmyslitelně patří k mému životu, mám na něj opravdu silné osobní vzpomínky. Proto mne trápí to, jak vypadá, ale hlavně to, že nemá využití,“ uvedl místostarosta.

Práce by měly být hotovy v říjnu

Současný stav budovy, která léta chátrá, vysvětluje Miroslava Nečasová, jednatelka Crispino Nemovitosti spol. s.r.o. změnou financování realitních aktivit italského vlastníka. Teď je vyřešil a uvedl, že v květnu 2018 by měl zahájit práce na nových oknech a fasádě.

„Práce na exteriéru budovy by dle majitele měly být hotovy v říjnu 2018. Zároveň mají probíhat bourací práce uvnitř Paláce. Interiéry by měly být dokončeny v létě následujícího roku,“ uvedl místostarosta Vilgus.

Další pozemky

Palác by měl v budoucnu sloužit maloobchodu a službám, v horních patrech by měly být byty pro dlouhodobé hotelové nájmy. Nadnesl jsem také návrh se zřízení nekomerčního prostoru, který by byl zasvěcen památce Bohumila Hrabala. Myslím, že by bylo vhodné, aby zde byla obnovena knihovna právě s odkazem spisovatele, který je s budovou neodmyslitelně spjat,“ uvedl Vilgus.

Italskému majiteli také patří i další pozemky. Např. sousední pozemek na nároží Voctářovi a Elsnicova náměstí, který je také v zanedbaném stavu. V letošním roce by však měl být vyčištěn a oplocen. Měl by tu také vyrůst bytový dům.

Kulturní památkou

„Přiznám se, že už jsem po dvaceti letech skeptik. S panem Crispinem se sešlo už mnoho starostů a místostarostů Prahy 8 a mnohokrát zazněl závazek na dokončení rekonstrukce budovy. Nicméně jako obyvatel Palmovky doufám, že pan Crispino nemluví do větru a že termíny, které přislíbil během jednání, zvládne,“ dodává Vilgus.

Palác Svět byl postaven v letech 1932 – 1934. Současný majitel získal objekt v roce 1998. Od roku 2003 je palác kulturní památkou.