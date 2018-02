Rekonstrukce orloje se protáhne. Spuštěn bude až na konci října

Orloj se bude opravovat skoro deset měsíců. Rekonstrukce astronomických hodin je nejdelší od konce druhé světové války.

S demontováním pražského orloje prořídly davy turistů před Staroměstskou radnicí. Někteří návštěvníci stověžaté metropole byli zklamaní, že jednu z nejvýznamnějších středověkých památek neuvidí. Jiní si dokonce stěžovali v informačních centrech.

„Po 25 letech přijeli kamarádi z Kanady. Orloj je pro ně ikona Prahy a stálice jejich pobytu. Těšili se, takže jim bylo líto, že je radnice pod lešením. Pochopili ale, že se musí opravit,“ řekla Pražskému deníku Dita Limová.

Stížnosti turistů

Kritiku ze strany nespokojených turistů zaznamenala jak Pražská informační služba, tak i infocentrum Staroměstské radnice. „Několik stížností již evidujeme, většinou ale návštěvníci chápou nutnost oprav a restaurování,“ sdělila Barbora Hrubá, tisková mluvčí Prague City Tourism.

„První dny byly náročnější, turisté byli hodně zklamaní, ale dnes už je to lepší,“ potvrdilo infocentrum Staroměstské radnice negativní reakce návštěvníků metropole. Oprava astronomických hodin začala 8. ledna a je poslední etapou rozsáhlé rekonstrukce věže Staroměstské radnice. Orloj byl do šroubku rozebrán a odvezen do dílen.

Oprava kamenné výzdoby

Komplexní oprava potrvá do konce srpna. Stará se o ni společnost L. Hainz. „Servis orloje se provádí nepřetržitě, ale jsou určité zásahy, které nelze dělat za chodu. Těmi je osazení nového kalendária, oprava kamenné výzdoby, restaurování soch apoštolů a změna celkové koncepce nátahu hodin,“ vyjmenovala Mariana Nesnídalová, zástupkyně restaurátorské společnosti L. Hainz.

Neočekává se ale, že orloj spustí hned 1. září. „Kvůli zkušebnímu provozu musíme vše nainstalovat dřív, než bude oficiálně spuštěn, to se chystá na výročí založení Československa,“ dodala Nesnídalová.

Nejdelší rekonstrukce

Orloj prochází pravidelnou údržbou zhruba jednou za 10 let. Takto rozsáhlé restaurátorské práce jsou však prvními od konce II. světové války. Nikdy před tím nebyl hodinový stroj zastaven na tak dlouhou dobu. „Největší vizuální obměnou budou zlacené číselníky na čtyřiadvacetníku.

Nová bude i kalendářní deska. Tu od Josefa Mánesa nahradí kopie a původní deska poputuje do muzea. Také osm dřevěných soch ze spodní části orloje přijde o své atributy,“ představuje výčet změn Mariana Nesnídalová a dodala, že náklady na opravu se pohybují kolem 7,5 milionu korun.

Pod dohledem památkářů

Restaurátorské práce jsou pod dohledem památkářů. „Složité astronomické zařízení, které vzniklo přestavěním starších hodin v novověku, trpělo nedostatečnou údržbou. Některé hodnotné mechanické i výtvarné prvky zanikly zchátráním, výměnou starých částí za nové, požárem v roce 1945 nebo modernizací,“ vyjmenoval Jan Cieslar, mluvčí generálního ředitelství Národního památkového ústavu, nedostatky, které památce v minulosti nejvíce škodily.

Město chce podle mluvčího Víta Hofmana turistům dopřát alespoň záznam z chodu orloje. „Stále jednáme o umístění velkoplošné obrazovky. Na ní by byl orloj promítán tak, jak byl dříve k vidění,“ dodal mluvčí magistrátu.