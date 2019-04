„Jde o složitou stavbu. Jsme omezeni památkovou ochranou, přístup na most je vzhledem k umístění v husté zástavbě složitý. Velká část dokumentace k mostu chybí, zejména pak o jeho opravách v 60. letech minulého století,“ říká specialistka společnosti Hochtief CZ Linda Černá Vydrová.

Stavbaři pak nacházejí při opravě most často v jiném stavu, než očekávali podle projektu. Nové komplikace se objevily například v úseku mezi Pobřežní ulicí a Rohanským nábřežím, kde už byla část opravena včetně pokládky několika betonových vrstev. Opakovaný statický průzkum ale ukázal, že jedna z kleneb je v natolik špatném stavu, že zatížení nevydrží. „Budeme muset tuto část zbourat a postavit oblouk znovu,“ vysvětlila Černá Vydrová.

Oblouků je celkem sto. Každá klenba v oblouku byla odhalena až na rub a očištěna, aby se mohla provést diagnostika. Nově bude provedena na rubu kleneb stříkaná hydroizolace sloužící jako pojistná, hlavní asfaltová izolace bude na samotné roznášecí desce. Konstrukce tak bude mít dvojí ochranu. Původní plány počítaly s demolicí 12 oblouků, nakonec se jich musí znovu postavit 18.

Kvádry z Německa

Některé oblouky jsou v natolik špatném stavu, že se musely celé části mostu rozebrat a postavit znovu. Několik oblouků aktuálně chybí u autobusového nádraží na Florenci. Pokud jsou pískovcové kvádry v pořádku, použijí se na stavbu, většina je ale nových. Vozí se z pískovcového lomu v saské Pirně. Každý kvádr má přitom přesně svůj kód a je vyrobený na míru.

Oprava Negrelliho viaduktu začala v červenci roku 2017, potrvá až do června příštího roku. Termín se musel prodloužit právě kvůli komplikacím, se kterými projekt nepočítal. Zakázku vyhrálo sdružení firem Hochtief CZ, Strabag a Avers. Na stavbě denně pracuje kolem stovky lidí. „Vzhledem k charakteru konstrukce je tu velmi vysoký podíl ruční práce“ dodala Černá Vydrová.

Samotná oprava kromě dlouhodobé výluky provozu vlaků přinesla i několik velkých omezení v městské dopravě. Velké komplikace čekají cestující a řidiče zhruba v květnu, kdy se bude instalovat ocelová konstrukce přes ulici Prvního pluku. Ta spojuje části viaduktu vedoucího od trati z Libně směrem k Vltavě. Aktuálně probíhá na stavbě svařování konstrukce.

Bude něco v obloucích?

Negrelliho viadukt je nejdelším železničním mostem v Česku, měří 1,1 kilometru. Postavený byl před 160 lety, zásadní opravou od té doby nikdy neprošel. Památková ochrana přináší i jiné problémy: například most je relativně úzký pro dvoukolejnou trať a tak po něm nebude možné jezdit rychleji než šedesátikilometrovou rychlostí.

SŽDC aktuálně řeší i to, co bude s oblouky mostu po dokončení stavby. Podle projektu mají zůstat prázdné, v minulosti se ale objevily hlasy, že by je šlo využít například pro obchody či restaurace. „Vedeme jednání s Prahou o dalším využití, SŽDC nechala zpracovat studii zasíťování jednotlivých oblouků vhodných pro další využití. Je vůle z obou stran, aby po dokončení rekonstrukce byly oblouky připravené pro další využití, ideálně v tomto termínu začaly fungovat,“ řekla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Kvůli vícepracem se stavba prodraží o zhruba 150 milionů korun, náklady dosáhnout půldruhé miliardy korun. Opravený most má být součástí nového železničního spojení na Letiště Václava Havla.