Je připravovaná tak, aby dopravní omezení byla co nejmenší. To, že rekonstrukce vyvolá nějaké dopravní problémy, je fakt a musíme ho přijmout.

Starší ze dvou konstrukcí je v provozu od roku 1983, neopravovala se skoro 40 let. U každého mostu by měla být vyměněna izolace po 20 až 30 letech. Tato už výrazně přesluhuje, protože se předchozí politické garnitury tohoto úkoly bály. Je to přepjatá konstrukce, stejná jako ta, která spadla v italském Janově. Na lana uvnitř betonu nikdo nevidí, my jsme je diagnostikovali, jsou stižená korozí. Oprava je nevyhnutelná.

Mají se tedy řidiči připravit na kolony?

Připravili jsme dopravně inženýrské analýzy včetně objížděk. Loni se kvůli tomu zrekonstruovala Modřanská, zkapacitňuje se Strakonická o další pruh, nyní Komořanská. Na mostě jsou 4+4 jízdní pruhy. Vždy zůstanou průjezdné tři v každém směru. Dopad nebude tak katastrofální, v každé ze čtyř etap uzavření potrvá jen několik měsíců v roce. Veřejnou zakázku jsme soutěžili tak, že cena tvořila při rozhodování 40 % a doba uzavírky dalších 40 procent.

Vaši političtí oponenti nedávno uvedli, že jste jim o opravě neřekli…

Projekt jsme poprvé prezentovali na výboru pro dopravu 11. února 2020, kde má opozice své zástupce. Jsou členy výboru.

V rámci městských části proběhlo několik prezentací, v Písnici jsme byli asi čtyřikrát. Nyní pojedeme znovu ještě na Zbraslav. Několikrát jsme se sešli s Prahou 4 a Prahou 5, kde je ve vedení ODS. Hlavní prezentace pak přijde v okamžiku, kdy bude představen zhotovitel a konkrétní harmonogram.

A na co dalšího se mají Pražané ještě letos připravit?

Paralelně jsme připravili projekty rozvoje města. Týkají se všech druhů dopravy. V Praze se po dlouhá léta dopravní stavby nebudovaly. Před týdnem se začala stavět lávka z Holešovic do Karlína. Když počítám Trojskou lávku, stavíme již druhý most. Letos také začne realizace Dvoreckého mostu, důležitého propojení pro autobusovou a tramvajovou dopravu. Bude se opravovat Libeňský most a začali jsme stavět také novou trolejbusovou trať.

Rozjeli jsme stavbu linky metra D, geologický průzkum je hotový a během pár měsíců odstartuje výstavba. Geologický průzkum je v podzemí a není vidět, je to ale ohromná stavba. Naposledy se zahajovala linka B v roce 1975.

První úsek metra D bude stát 60 miliard korun. Není to příliš?

Celé to bude stát až sto miliard korun. Je to jedna z největších staveb tohoto desetiletí v Česku. Cena je srovnatelná s obdobnými stavbami v zahraničí, na první úsek Pankrác – Olbrachtova jsme dostali tři nabídky, vybrali jsme tu nejlevnější, ta nejdražší byla ještě o tři miliardy dražší. V rámci zhotovitelů nám nabídli nejlepší cenu.

Co děláte pro dostavbu pražského okruhu?

Staví jej stát a my děláme vše pro to, abychom mu to usnadnili. Vykupujeme za něj pozemky pro zelené pásy, podařilo se nám získat ty nejproblematičtější u křižovatky mezi Dubčí a Běchovicemi v rámci stavby 511. Vybudujeme na nich vysoký val a odstíníme tím emise a hluk.

Jenže ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že náš magistrát je podjatý a nemůže o okruhu rozhodovat. Vedlo to k dalšímu odkladu stavby. A po 20 letech od získání posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) tato stavba nikam nepostoupila, je to ohromná ostuda a Praha na tom obrovsky tratí.

Ale s městským okruhem byste pohnout mohli…

Podařilo se nám dotáhnout dokumentaci na dokončení městského okruhu přezdívaného Blanka II.

Když jsem nastoupil, nebyla Blanka II projednatelná a nezačala by se stavět. S kolegou Petrem Hlaváčkem (TOP O9, náměstek pro územní rozvoj) jsme většinu desetikilometrové stavby dali pod zem. Nebude tvořit bariéru uprostřed města.

Všechny městské části to přijaly kladně a letos podáme žádost o územní rozhodnutí. Loni jsme dokončili také geotechnologický průzkum, abychom zjistili geologické vlastnosti podloží a měli podklad pro projektanty.

Takže kdy bude městský okruh hotový?

Letos bude hotové územní rozhodnutí, pak bude několik let trvat geologický průzkum pro stavební povolení. Stavět by se mohlo nejdříve v roce 2028, hotovo by mohlo být v roce 2035, pokud to někdo nezastaví.

Odborníci říkají, že se nacházíme v typicky pražském geologickém prostředí, to znamená ve velmi složitém prostředí. A proto se příprava nesmí podcenit, abychom neměli problémy s propady půdy jako při výstavbě Blanky.

Jak letos cyklodopravu podpoříte?

Největšími investicemi jsou podjezd pod Mánesovým mostem, rekonstrukce cyklostezky A1 podél Strakonické a cyklostezky A2 mezi Vyšehradským mostem a Veslařským ostrovem. Obzvlášť A2 bývá přeplněná lidmi a rozšíří se, což uvítají i bruslaři a chodci.

A patří sem i lávka HolKa. Celkem se letos chystá 25 akcí, většina je ve spolupráci s městskými částmi, řada je ale na okrajích, kde je jednodušší stavět cykloinfrastrukturu odděleně. Infrastrukturu budujeme podle daného místa a možností. Někde se soustředíme na automobilovou a někde na kombinace s MHD.

Je ještě ve hře omezení tranzitní dopravy na Smetanově nábřeží?

Ne. Nechystáme tam žádné omezení pro auta, odmítly to městské části. Odborníci jsou pro, ale politici obzvláště z řad ODS jsou proti.

Tramvajím by to velice pomohlo, jsou tu časté kolony, ve kterých stojí auta i tramvaje.

Vedou tu 4 linky, v místech, kde auta sjíždějí na koleje, to způsobuje skutečně velké problémy v tramvajové síti, projevují se pak na jiných místech v Praze. Když se stane nehoda, vede to ke kolapsu.

A co se na nábřeží změní?

Chystáme stavební úpravy, které promění veřejný prostor, aby dostál respektu, který si zaslouží. Je to jedno z nejkrásnějších nábřeží na světě s výhledem na řeku a na Hrad. Zrekonstruují se zastávky Karlovy lázně a Národní divadlo, budou obousměrné a bezbariérové, dosadí se nové stromy až po most Legií.