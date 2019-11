„Dříve stížností byly, jelikož čekací doby byly hrozné. Poté, co jsme upravili kompetenci pracovišť, se výrazně zkrátily,“ říká ředitel odboru dopravněsprávních činností Milan Hubka s tím, že čekací doby jsou proměnlivé.

I když jsou úředníci oceňováni podle platových tabulek, se kterými nemůže magistrát nijak hnout, po zkušební době se odměňování zlepší. „Pracovitý člověk dostane tady i nadprůměrný plat v hlavním městě. První tři měsíce u nás jsou ale krušnější,“ říká Hubka.

„V případě, že je v Praze nezaměstnanost kolem 1,9 procenta tak se nám na tato úřednická zaměstnání nedaří sehnat pracovníky,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Nejedná se ovšem o jediné pracoviště magistrátu, kde chybí lidé. Nedostatek řidičů nedávno přiznal i dopravní podnik.

Jedna série vydrží měsíc

Jelikož je v Praze registrováno nejvíce vozidel ze všech krajů, metropole zanedlouho vyčerpá všechny kombinace státních poznávacích značek (SPZ) pro osobní auta.

Jen za září odbor provedl sedm tisíc nových registrací a tisíc značek vyměnil. „Jedna série 9999 značek vydrží zhruba měsíc, záleží na poptávce. Nyní nám zbývají dvě série 8 a 9. Současnou číselnou kombinaci Praha vyčerpá za dva a půl roku. Zatím nikdo neví, co pak nastane,“ uvedl zástupce vedoucího evidence vozidel Petr Adámek.

Výměny pražských SPZ jsou velmi časné. „Setkáváme se například s tím, že si člověk z Brna koupí auto s pražskou značkou a chce ji změnit,“ vysvětluje Adámek. „Což ale není zákonný důvod pro změnu,“ dodává. SPZ zlikvidovaných automobilů znovu použít nelze vyjma značek na přání. „Značky na přání, které majitel vozu poškodí či ztratí, už nikdy nikdo nedostane. Ale pokud je značka na přání skartována, lze ji znovu přidělit,“ říká Adámek.

Jak taková skartace registračních značek vypadá? Podívejte se:

„Minulý rok ministerstvo dopravy uvažovalo o novém systému kombinací. Po změně vedení ministerstva ale nevíme, jaká je nyní situace,“ dodává Adámek s tím, že podle posledních informací z ministerstva by nový systém mohl začínat jedním písmenem, pak by následovala číselná kombinace a na konci by stála dvě písmena. „Poslední SPZ z první série by tedy vypadala A99 99ZZ, pak by se začínalo od B. Tento systém nabízí mnohem více kombinací, což by vydrželo spoustu let,“ popisuje. Konečné slovo ale zatím nepadlo.

Registrační značky

-magistrát vyčerpá zhruba do dvou a půl roku všechny kombinace registračních značek na osobní vozidla



-nyní je na konci série začínající sedmičkou. Zbývají už jen série začínající osmičkou a devítkou



-v Praze je registrováno 1,224 mil. provozovaných vozidel