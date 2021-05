Reflex se musí omluvit za Pitomia. Omlouvat se bude i Okamura

Týdeník Reflex se musí předsedovi SPD Tomiu Okamurovi omluvit za to, že ho v roce 2012 nazval Pitomiem. Označení nesmí nadále používat, rozhodl dnes pravomocně pražský vrchní soud. Výraz Pitomio je podle odvolacího senátu vulgární zkomoleninou politikova jména, která může zasáhnout do jeho osobnostních práv. Soud ale zamítl politikův požadavek na odškodnění 300 tisíc korun. Omlouvit se ale musí i šéf SPD za to, že v příspěvku na facebooku označil web Hlídací Pes za podvodný a novináře nazval „mediální žumpou“.

Předseda SPD Tomio Okamura | Foto: ČTK

"Nejde o projev přípustné kritiky," prohlásil předseda senátu Jiří Čurda. Soud podle něj proto vyhověl v této části Okamurovu odvolání ve sporu s vydavatelstvím Czech News Center. Odvolací senát zároveň nesouhlasil s verdiktem prvoinstančního soudu v tom, že není nutné nařídit časopisu, aby už nikdy nemohl použít výraz Pitomio. Pražský městský soud dříve uvedl, že zákaz není potřeba například proto, že Reflex tak předsedu hnutí SPD neoznačil už několik let. Okamurův právní zástupce Daniel Holý ale argumentoval tím, že takovýto verdikt byl v rozporu s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu (ÚS). Na něj se obrátil politik zejména proto, že justice v původním verdiktu v obecné rovině připustila možnost použít zkomoleninu Okamurova jména v rámci oprávněné kritiky. Soudy totiž zakázaly Reflexu, aby Okamuru označoval jako Pitomia, "ledaže takové označení bude projevem oprávněné kritiky". Soudy proto musely o případu rozhodnout znovu. Hradní cenzoři Přečíst článek › Vedení Reflexu rozhodnutí soudu respektuje. "O tom, jestli proti rozsudku podáme dovolání, se rozhodneme až po doručení jeho písemného zdůvodnění. Nicméně jde pro Reflex o otázku spíše symbolickou; výraz Pitomio už opravdu několik let nepoužíváme. A to ani v oprávněných případech, jak nám dříve umožňoval verdikt soudu nižší instance," uvedl na dotz ČTK šéfredaktor Marek Stoniš. Právní moci už dříve nabyla část rozsudku, podle které se Reflex musí předsedovi SPD omluvit za to, že o něm v článcích z roku 2013 napsal, že byl poradcem bývalého premiéra Jiřího Paroubka a že "mu zkrachovala cestovka pro plyšáky". Proti tomu se žádná ze stran nedovolala. Sporné články vycházely v Reflexu na konci roku 2012 a v roce 2013. V říjnu téhož roku se podnikatel Okamura stal poslancem za Úsvit přímé demokracie. Nyní je místopředsedou Sněmovny a předsedou hnutí Svoboda a přímá demokracie. Okamura versus Ústav nezávislé žurnalistiky Předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se musí omluvit Ústavu nezávislé žurnalistiky za to, že v příspěvku na facebooku označil web HlídacíPes.org za podvodný a novináře nazval "mediální žumpou". Pravomocně o tom dnes rozhodl pražský vrchní soud. Potvrdil prvoinstanční verdikt a Okamurovo odvolání zamítl. Okamura na facebooku reagoval na článek serveru z prosince 2017, ve kterém autorka tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten by musel evidovat v případě, kdy by částka přesáhla 100 tisíc korun. U prvoinstančního soudu ale zaznělo, že Okamura podíl prodal za 20 tisíc korun. Policie požádala o vydání poslance Volného k trestnímu stíhání Přečíst článek › Okamura po vydání článku na sociální síti uvedl, že je web podvodný a "spojený s penězi George Sorose". "Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany," napsal mimo jiné Okamura. Přiložil také obrázek společností, jež jsou podle něj se Sorosem propojeny a jejichž cílem je podle něj "rozklad tradičních hodnot". "Reakce žalovaného přesáhla meze oprávněné kritiky," prohlásil předseda odvolacího senátu Jiří Čurda. Článek na serveru HlídacíPes.org sice podle něj obsahoval chyby, následná kritika by se však měla pohybovat v určitých mantinelech. Omluvu musí Okamura zveřejnit na svém facebookovém profilu.