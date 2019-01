Referendum v Praze 7 nebude spojeno s prezidentskými volbami

Praha – Referendum o nové radnici v Praze 7 se nebude konat ve stejných místnostech jako prezidentské volby. Podle Prahy 7 musí mít obě hlasování oddělené volební komise a do jedné místnosti by se zřejmě nevešly. Médiím to řekl mluvčí radnice Martin Vokuš. Podle zástupců výboru pro konání referenda se ale kvůli tomu utratí milion korun navíc. Hlasování se uskuteční 11. a 12. ledna 2013 zároveň s prvním kolem prezidentských vo­leb.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radim Havlík

O konání referenda, které bude obsahovat čtyři otázky o kritériích pro výběr nového sídla radnice Prahy 7, rozhodl před časem Nejvyšší správní soud (NSS). Stalo se tak po stížnostech občanů, kteří se obávali předražení výstavby nové radnice. Jde o první podobné rozhodnutí NSS. Zástupci výboru pro konání referenda chtěli, aby se obě hlasování konala ve stejných místnostech. Podle zástupců výboru by to vypadalo tak, že by volební komise spočítala hlasy v prezidentských volbách a po jejím odchodu by nastoupila referendová komise, která by spočítala hlasy referenda o radnici. Předseda KDU-ČSL v Praze 7 Jan Čižinský tvrdí, že se tak domluvili se starostou Prahy 7. ANKETA: Václav Klaus brzy na Hradě skončí. Hlasujte, kdo jej má vystřídat! Podle mluvčího Vokuše ale nemůže volební komise pro prezidentské volby vydávat zároveň lístky pro referendum. Volební místnosti, které jsou většinou ve školách, jsou podle něj také malé a hrozí, že by se tvořily fronty. Radnice se ale podle něj bude snažit, aby obě hlasování byla ve stejné budově a vše bylo přehledně označeno tak, aby lidé k volebním urnám trefili. „Starostovo slovo platilo přesně týden. Utratí se milion korun navíc," sdělil Čižinský. Podobná situace nastala také v Plzni, kde chtějí prezidentské volby spojit s referendem o stavbě obřího domu poblíž centra. Plzeňský magistrát tvrdí, že obě akce nejde spojit. Opírá se přitom o doporučení ministerstva vnitra, které na svém webu uvádí, že není vhodné používat jednu místnost nebo společnou hlasovací či volební schránku. Podle náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela se ale obě akce mohou konat v jedné místnosti.

