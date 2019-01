Praha - Referendum o hazardu v Praze 8 je neplatné. Hlasovat přišlo pouhých 22,86 procenta voličů, zákon však pro jeho závaznost vyžaduje 35procentní účast. Většina hlasujících hazard odmítla.

Ilustrační foto | Foto: Z archivu Deníku

Sdělila to mluvčí radnice Helena Šmídová. Pokud by přišel dostatečný počet hlasujících a hazard odmítl, radnice by musela návrh vyhlášky zakazující hazard předložit magistrátu ke schválení.

Výsledek referenda není pro radnici závazný, přestože hazard na území městské části odmítlo 94,66 procenta zúčastněných. Důvodem je právě nízký počet hlasujících. Proti zrušení hazardu hlasovalo celkem 763 lidí, naopak pro jeho zrušení požadovalo 17.048 hlasujících. O zákazu hazardu v městské části rozhoduje magistrát, radnice mu pouze posílá svůj podnět a stanovisko.

Praha 8 hlasovala již v dubnu

Průběh referenda kritizovali zástupci přípravného výboru. Těm vadilo například to, že hlasovací místnosti byly v patře a daleko od volebních místností. Směrové cedule prý byly malé a volební komise údajně nesměly o referendu příchozí voliče informovat. „Mnoho lidí o referendu nevědělo, protože radnice o něm informovala jen minimálně," uvedla členka přípravné komise referenda Vlaďka Vojtíšková.

Radnice s ani jednou z výtek nesouhlasí. „Je otázka, co jaká škola vůbec pojme a co nabídne k dispozici. Nejde všechno vměstnat do přízemí," odmítla Šmídová například to, že by místnosti byly úmyslně daleko.

Na Praze 8 se o zákazu heren hlasovalo již letos v dubnu. Požadavek na zákaz vzešel z iniciativy občanů Prahy 8. Ti jej chtěli spojit s říjnovými volbami, vedení radnice ale stanovilo termín na 12. dubna. K urnám tehdy přišlo jen 14 procent lidí. Přípravný výbor pak prosadil nové referendum, pro jehož vyhlášení sesbíral přes 10.000 podpisů.

Petici proti hazardu organizují obyvatelé Prahy 4

Vyhláška regulující hazard v Praze platí od října 2013. Některé radnice do ní prosadily na svém území úplný zákaz hazardu, další ho výrazně omezily. Hazard zcela zakázaly například Praha 2, 6 nebo 12, referendum o zachování či zrušení heren se ještě letos uskuteční třeba v Praze 1. Proti hazardu pak v současné době sepisují petici obyvatelé Prahy 4.

Peníze z provozu hracích automatů a loterií podle pravidel magistrátu dostávají i radnice, které na svém území vyhlásily hazardu nulovou toleranci.