Jakub Pour, ředitel EDUCAnet, ZŠ, SŠ a gymnázia na pražském Chodově

Paní učitelka poukazovala na nějaké poznatky, které ona získala. Rozebírala s dětmi danou situaci. Nedělala propagandu, ale vyjadřovala k problému svůj názor a nechala děti danou věc analyzovat. Bylo to necitlivé a nevhodné, ale zákoník práce je na její straně. Neporušila náplň své práce, přišla do práce, zapsala do třídnice a učila. Pokud se bude soudit, má velkou šanci soud vyhrát. Mohou ji propustit pro nadbytečnost, ale to jí musí dát odstupné. Udělal se z toho skandál, že ona obhajuje Rusko, na základě toho ji ale nemohou vyhodit. Je to nafouknutá bublina.

Pokud by mě děti přinesly nějakou nahrávku, pohovořil bych s učitelem a chtěl vědět, co bylo cílem té hodiny. Určitě bych ji nevyhodil, ale probral bych s ní tu situaci a analyzoval ji. To bych následně oznámil rodičům.

Tato témata se musí probírat citlivěji, někoho se to může dotýkat více a někoho méně. Třeba během covidu některým dětem zemřeli prarodiče na covid, bylo to pro ně stejně velmi citlivé téma. Bavili jsme se o tom s opatrností. Nyní jsme s dětmi rozebírali, co se na Ukrajině děje, ale nepouštěli jsme se do analýz.

