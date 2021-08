Nové pravidlo zavedla gesční radní Milena Johnová (Praha sobě) na základě usnesení, které dává takovou možnost. Změna systému se ale nelíbí zástupcům koaličních Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN) ani některým manažerům, kterých se přímo týká.

Milena Johnová plánuje vyhlašovat výběrová řízení postupně. V sociální a zdravotní oblasti má Praha několik desítek příspěvkových organizací a jejich vysoký počet oproti jiným krajům podle radní rovněž odráží neefektivitu dosavadního systému.

Konkurzy na pozici ředitele už magistrát nedávno vypsal pro pobytová zařízení v Kytlici a Lochovicích. Další dva mají následovat na podzim a jako poslední přijdou na řadu tam, kde zrovna procházejí transformací.

„Ředitelé byli vybíráni nesystémově, často podle toho, jak se to politikům hodilo. Změnou pravidel dáme všem jasnou perspektivu a jistotu na šestileté období,“ prohlásila Johnová.

Její rozhodnutí podpořil i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Vedoucí pozice placené z daní nemají být doživotními politickými trafikami,“ vyjádřil se s tím, že pravidelný cyklus výběrových řízení by měl garantovat rozvoj a zkvalitnění služeb.

Krok budí obavy

Náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN) naproti tomu v reformě přínos nevidí. „O jmenování nebo odvolání ředitelů příspěvkových organizací mají rozhodovat především jejich schopnosti a kvality. Povinná, opakující se výběrová řízení budou zbytečně navyšovat množství administrativy,“ uvedl Hlubuček.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) pak přímo v otevřeném dopise požádal Johnovou, aby rozhodnutí odložila na dobu po odeznění pandemie. Ve stávající situaci budou totiž podle Koláře povinné konkurzy daleko spíše prohlubovat stres všech dotčených zaměstnanců než stabilizovat prostředí.

„Máme obavy z destabilizace segmentu služeb, který se v současnosti v důsledku koronavirové pandemie potýká s nebývalým náporem,“ varoval Kolář, podle kterého aktuální krok svým načasováním a rozsahem budí obavy.

Starosta rozeslal výzvu kolegům z ostatních městských částí a vybraným osobnostem s nabídkou, aby připojili své podpisy.

Eva Kalhousová vede už dvacet let Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Nyní se podle svých slov cítí hozena přes palubu, jelikož má indicie o blížícím se konkurzu právě na její pozici. Ačkoliv má mnoho vědomostí a zkušeností nejen ze sociálních služeb, nemá formální vysokoškolské vzdělání. A to ji může při výběrovém řízení znevýhodnit.

Sáhli jsme si na dno

„Nemyslím si, že by ředitelé měli setrvávat ve svých pozicích do smrti. My jsme si ale jako zaměstnanci za poslední rok sáhli na dno. Vyhlašování výběrových řízení právě v této době proto vnímám jako naprosto nevhodnou destabilizaci, která jen prohlubuje celkovou nejistotu,“ poznamenala Kalhousová, podle níž může být alternativou k povinným konkurzům interní obhajoba ředitelské pozice před magistrátem jakožto zřizovatelem.

Pro ilustraci toho, jak těžkou dobu má domov za sebou, nabízí ředitelka čísla. Během vrcholu epidemie umíralo třikrát více klientů měsíčně, než je běžné. A desítky pracovníků se ocitly v karanténě, což řešila pomoc od Červeného kříže.

Odklad postupných konkurzů by podle Mileny Johnové odůvodnilo až případné zhoršení epidemické situace. „Pokud jde o kritérium dosaženého vzdělání jako podmínky pro přihlášku, tak dáváme výjimku stávajícím ředitelům, protože jsme jim slíbili, že se budou moct přihlásit také,“ dodala radní.

„Konkurzy v šestiletých intervalech mi dávají smysl jako test jejich práce. Je to dostatečně dlouhá doba pro koncepční plánování. Samozřejmě to s sebou nese teoretické riziko politického zneužívání. Ovšem stávající ředitelé budou mít nemalou výhodu díky hluboké znalosti prostředí,“ doplnila k tématu ředitelka zbraslavského Centra služeb pro rodinu a dítě a Dětského domova Charlotty Masarykové Radka Soukupová.