Odlet turistů na na ostrov Rhodos sužovaný požárem:

Zdroj: Milan Holakovský

Co Martin slyšel v pondělí, ho však už jen utvrdilo v tom, že o víkendu se rodina rozhodla správně. Od zástupců cestovky dostala ujištění, že míří do bezpečné části ostrova – takže na původních plánech není třeba nic měnit: nic nehrozí a všechny služby budou zajištěny. On míní, že v jižních oblastech to je skutečně ošklivé, nicméně na severu ostrova se není čeho bát. „Možná to bude stejné jako loni u nás, když hořely lesy u Hřenska – prostě případně z dálky ucítíme kouř,“ odhadoval.

Bát se? Není důvod

Stejné odhodlání užít si pobyt zakoupený asi před měsícem projevila mladá dvojice, která pro podvečerní let na Rhodos prošla na Ruzyni odbavovací přepážkou jako první. Také ona si chválila přístup cestovní kanceláře. Ta jim nabídla změnu, jíž, kdyby chtěli, mohli využít. Ale současně přidala ujištění, že jejich cíl v severní části ostrova je bezpečný. Důvod měnit plány tedy nenašli, řekli Deníku tito mladí cestovatelé. Důvod k obavám také ne: „Bát se? K tomu není důvod.“ A kdyby se snad přece jen dělo něco nepěkného? „Budeme utíkat,“ usmáli se. Už s vážnou tváří doplnili: „Nemáme s sebou malé děti ani seniory – a postarat se o sebe dokážeme.“

Na pražském letišti přistála letadla z požárem zasaženého řeckého Rhodu

Podobnou nálož optimismu už pak Deník od oslovených dovolenkářů neslyšel. I když očekávání, že na severu bude bezpečno, snad tam nebude ani příliš smradu, vítr se neotočí špatným směrem a plánovaný pobyt nebude třeba zkracovat, zaznělo ještě několikrát. „Doufáme, že se nebudeme vracet předčasně,“ řekl Deníku mladá žena.

Letíme neradi a se strachem

Slyšet bylo i slova obsahující mnohem méně pozitivních nadějí – a byly to příběhy, které se opakovaly. Tihle cestující odlétali neradi; rozhodně se netěšili na nové zážitky. Postěžovali si, že při jednání s cestovku neuspěli. Někdo si posteskl, že destinaci by mu i vyměnili, ale už se nenašla volná místa (případně kombinace letenek s ubytováním). Jiná žena si stěžovala na tvrdý přístup: v místě pobytu podle cestovní kanceláře nehrozí žádné nebezpečí. Tečka.

Někteří odlétali s obavami:

Zdroj: Milan Holakovský

Žádosti o změnu místa pobytu tak podle cestovky není důvod vyhovět – stejně jako není důvod vracet peníze. Ano, nebyl by problém nabídnout dovolenou jinde – avšak za plnou cenu. „Takže bychom si dovolenou zaplatili dvakrát,“ durdila se netajíc, že smysl téhle cesty je před nástupem do letadla jediný: nepřijít o zaplacené peníze. Odlétá navzdory obavám. „Ne, netěším se,“ potvrdila. Všichni oslovení rodiče s dětmi pak komentovat situaci odmítli. „Ne, nechceme,“ řekl Deníku tatínek se dvěma mladšími dcerami a maminkou. Pohovořil by už větší chlapec z jiné rodiny, avšak maminka mávla rukou: „On moc česky nerozumí.“ „To potvrdila i slova partnera: „I speak English.“ Ani on se ale nakonec s reportéry sledujícími odlet do debaty nepustil.

Míst je málo, last minute nefunguje

Deník hovořil také s novomanželkou Pavlou, jejímž plánům plameny na řeckých ostrovech udělaly čáru přes rozpočet. Po čtvrtečním sňatku se s mužem chtěli během víkendu porozhlédnout po nabídce last minute zájezdů k moři – a zrovna Rhodos byl prý možnou volbou. Zprávy o ohni však dvojici přiměly pátrat jinde. „S last minute je to ale úplně jiné než bývalo,“ svěřila Pavla svůj údiv. „Dozvěděli jsme se, že prakticky nejsou – že o zájezdy je celkem nouze a kdyby jich byl k dispozici dvojnásobek, v pohodě by se prodaly,“ poznamenala. Prý i za vyšší ceny – nakupovat v posledním momentu za hubičku, pokud nemám jasně vybranou destinaci kam chci letět, je už prý minulost.

Odletíme, jinak bychom přišli o peníze:

Zdroj: Milan Holakovský

Nakonec volba cesty byla prý spíš sháněním než výběrem. Dopadlo to tak, že místo pondělního letu někam na řecké ostrovy se poletí až v úterý – a to do Bulharska. „Jako za minulého režimu,“ poznamenala čerstvě mladá paní. Ani cena podle ní nebyla nijak zvlášť nízká. Nákup last minute se tak podle jejího očekávání může projevit hlavně v jednom: zatím netuší, jestli v letadle budou s manželem sedět vedle sebe… Jedna věc prý ale je fajn: odlet hned ráno, takže jeden den ze zájezdu nepohltí cestování.