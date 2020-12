Hlavní město a Pražské služby prostřednictvím propagačního letáku pobízí občany k odevzdání použitého nábytku, hraček, bicyklů, nádobí, knížek…

„Opravdu už je nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly starosti? Vyhodit by je ale byla škoda, když mohou ještě dlouho dělat radost jiným. Dejte věcem druhou šanci! Odvezte je do některého z vybraných pražských sběrných dvorů s re-use pointem,“ vyzývají k chování, které může místo vytvoření odpadu pomoci „potřebným“.

Šanci má kdokoli

Pracovník sběrného dvora totiž každou odevzdanou věc zaeviduje a uloží. V elektronické aplikaci si pak mohou jednotlivé položky rezervovat partnerské charity, nábytková banka a další organizace pomáhající sociálně slabým.

Předměty, o něž neprojeví tyto organizace zájem, si může „zamluvit“ kdokoli ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout. Pokud to ani po delší době neudělá a nepřihlásí se nikdo další, věc putuje na skládku či do spalovny.

Každý re-use point sestává z velkého „skladového“ kontejneru pro objemné kusy, jako jsou nábytek, sportovní vybavení nebo kočárky, a ze stavební buňky pro drobnější věci (nádobí, knihy, hračky atd.). Ve sběrném dvoře Zakrytá na Spořilově se o re-use point stará Tomáš Somerauer, který pozoruje rostoucí zájem o službu.

„Nejčastěji u nás lidé odevzdávají starý nábytek a nádobí. Momentálně si odložené věci vyzvedne tak pět až deset zájemců týdně. Ohlas ze strany organizací je zatím prakticky nulový. Zpočátku měla služba slabou propagaci. Pokud se ještě zlepší, tak věřím, že zájem bude dále stoupat,“ sdělil Pražskému deníku Somerauer.

Jeden mladší pár si vybavil nábytkem z re-use pointu celý byt. „Odvezli si nějakých šest pěkných kousků včetně botníku či skříní a byli šťastní. Občas ale někdo přiveze ošklivou věc odněkud z ubytovny. Musím ji dát do skladu, ale bohužel to pak nikdo nebere,“ dodal Somerauer.

Jeho kolega z druhého re-use pointu ve Vysočanech zatím hlásí podstatně slabší provoz – přibližně dva až tři zájemce za čtrnáct dnů.

I malá změna se cení

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) si projekt velmi pochvaluje. „Re-use koncept už úspěšně funguje v zahraničí. Věříme, že i u našich občanů najde ohlas. Společně s Pražskými službami se pravidelně věnujeme tématům správné recyklace, využívání alternativ k jednorázovým obalům a nakládání s biologickou složkou odpadu,“ uvedl pražský radní.

„I malá změna v našem spotřebitelském chování může mít v celkovém měřítku velký dopad,“ zdůraznil Hlubuček, podle kterého jde o další příspěvek Prahy k podpoře cirkulární ekonomiky. Pokud budou první dva re-use pointy úspěšné, měly by vzniknout i v ostatních sběrných dvorech.