Nádobí, knížky, nábytek, hračky, sportovní vybavení a další věci mají vesměs delší životnost, než lidé potřebují. Často tak míří do komunálního odpadu nebo do sběrných dvorů a končí na skládkách či ve spalovně.

Zbytečně. Nově je lidé mohou odnést do tzv. re-use pointů, které město spustilo loni v říjnu. Zde si je pak mohou vyzvednout zájemci, kterým ještě dobře poslouží.

„Trvalo pár týdnů, než jsem sehnal, co jsem chtěl. Nádobí do kuchyně je sice trochu otlučené, ale dobře mi poslouží. Noční stolek jsem si musel zbrousit a natřít a je jako nový,“ popisuje Jan Václavík z pražských Holešovic, který si takto vybavil podstatnou část bytu.

Přednost mají charity a azylové domy

Pracovníci re-use pointů uloží přinesené věci do speciálního kontejneru, nafotí a přednostně nabídnou azylovým domům či charitativním organizacím. „Pokud ty do čtrnácti dnů neprojeví zájem, je věc nabídnuta bezplatně široké veřejnosti prostřednictvím webu. Je to myšlenka, která je velmi praktická a uchopitelná pro obyvatele, kterým ukazuje, jak bychom měli uvažovat o cirkulární ekonomice,“ vysvětluje Petr Hlubuček (STAN), náměstek pro životní prostředí.

Podle Hlubučka se dá znovu využít až 40 % vyhozeného nábytku. „Není to jen o minimalizaci odpadu, ale i o dobrém pocitu, že věc, za kterou jsme dali peníze a roky jsme se z ní těšili, neskončí prostě jen někde na skládce. Příklad druhého života nábytku je hezkou ukázkou toho, jak vypadá cirkulární ekonomika v praxi,“ pokračuje.

Alternativa ke konzumnímu životu

Věci se dají vyzvednout ve třech sběrných dvorech, v Záběhlicích v ulici Zakrytá, ve Vysočanech Pod Šancemi a ve Chvalkovické ulici v Horních Počernicích. Podle Hlubučka se tyto pilotní projekty těší u veřejnosti velké oblibě a postupně budou přibývat další.

Ten, kdo si chce věc vyzvednout, musí se registrovat na portálu Nevyhazuj.to, jenž čítá tisíce inzerátů. Podobným způsobem se zde obráceně dají i věci darovat nebo je možné věc přímo odvézt do některých z re-use pointů.

Najít se zde dají opravdu kuriozity, mezi knihami například bible, dále gril, kávovar, gramofonové desky, nejrůznější nábytek či oblečení. Samostatnou kapitolou jsou pak potřeby pro děti.

„Chceme dát lidem možnosti, jak si dnes pořídit nábytek a další vybavení domácností z druhé ruky anebo se ho ekologicky zbavit. Chceme nabídnout alternativu konzumnímu způsobu života těm, co o to mají zájem,“ dodává Hlubuček.

Podle něj tento projekt zapadá do principů cirkulární ekonomiky a klimatického plánu, ke kterému se Praha přihlásila, a počítá s dosažením uhlíkové neutrality do roku 2050.