Tomáš Portlík, zastupitel ODS a starosta Prahy 9

ODS chtěla v dubnu projednat protikorupční podněty a netransparentní hospodaření DPP. Chyběly tři hlasy. Čekal bych je od radního pro transparentnost Adama Zábranského (Praha sobě) a od kolegů zodpovědných za DPP Jana Čižinského (Praha sobě) a Adama Scheinherra (Praha sobě), kteří do DPP bez výběrového řízení dosadili svého ředitele. Všichni se zdrželi nebo nehlasovali.

Velká razie: Hřib vyzval Hlubučka k rezignaci, náměstek prý čelí obvinění

Patrik Nacher, zastupitel za ANO a poslanec

Pod Piráty se na magistrát zjevně vrátilo to nejhorší z devadesátých let. Primátor je hlavou města a nemůže se před odpovědností schovávat ani on, ani náměstek Scheinherr, pod kterého Dopravní podnik spadá. Pokud navíc platí, že radní Marvanová na to dříve upozorňovala, tak skandál je i to, že primátor Hřib nic neřešil a dopustil, aby to došlo tak daleko.

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN a ministr vnitra

Nemám jiné informace než ty z médií a čekám, zda do večera přijdou další. Vyvození personální zodpovědnosti Petra Hlubučka je každopádně téma k jednání. Jako předseda hnutí STAN hodnotím situaci jako vážnou, proto jsem svolal předsednictvo hnutí. Jako ministr vnitra jsem dlouhodobě přesvědčen, že policie má konat. Konat v případech, které k tomu zavdávají příčinu.

Ondřej Prokop, šéf zastupitelů ANO

Hnutí ANO dlouho upozorňuje na podivnosti kolem DPP, tendru na Metro D, IT zakázky. Primátor Zdeněk Hřib a náměstek Adam Scheinherr vše ignorovali a nebál bych se říct, že radši zavírali oči. Odpovědnost proto nese celá rada a zejména primátor Hřib.

Jan Čižinský, předseda zastupitelů Praha sobě a starosta Prahy 7

Samozřejmé je, že pan Hlubuček musí okamžitě rezignovat. Pokud to neudělá, pak jej odvoláme. A konečně se také v Dopravním podniku zbavíme lidí, kteří tam nemají co dělat.