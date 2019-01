Raw, hit poslední doby. Vyzkoušejte restaurace, ve kterých se nevaří

Může se to sice zdát jako protimluv, o raw podnicích to ale opravdu platí. Přesto se tu najíte. Jen tu místo klasických pokrmů nabízejí výhradně syrovou stravu. V současnosti můžete v Praze zavítat nejen do raw restaurací, ale i do cukrárny.

Raw je v oblasti stravování jedním z velkých hitů poslední doby. Tento specifický jídelníček je založen na konzumaci syrové neboli živé stravy. Odtud také pochází druhý název tohoto směru vitariánství. Základním pravidlem je, že veškeré tepelné úpravy potravin nesmějí přesáhnout teplotu 42 °C. Při ní se totiž ničí vše živé v potravinách a strava je pak „mrtvá“. Tepelnou úpravou se odstraňují z potravin enzymy, mnoho vitaminů a dalších prospěšných látek. Navíc vařené jídlo podle vitariánů ve střevech hnije. To pak způsobuje vznik mnoha civilizačních nemocí a urychluje stárnutí. Naopak konzumace raw stravy před mnoha chorobami chrání a navíc má pozitivní vliv na vzhled. Vitariáni mohou jíst jakékoliv potraviny, pokud nebyly uvařeny nebo upečeny. Většinou ale dávají přednost zelenině, ovoci, různým semínkům, oříškům či naklíčeným luštěninám. Jsou totiž zároveň vegani, takže syrové maso, ryby, vejce či mléčné výrobky rovněž odmítají. I když by se mohlo zdát, že vyznavači raw stravy mají poměrně chudý jídelníček, není tomu tak. Nejsou odkázáni jen na konzumaci salátů a chroupání syrové zeleniny. Potraviny upravují různými jinými způsoby, např. sušením, klíčením a mixováním. Tak si mohou vychutnat i klasická jídla, jako jsou pizza, špagety nebo dort. A právě ty můžete ochutnat v raw restauracích. Tradice nebo moderna? Poznejte pražské kavárny a vyberte si tu pravou Přečíst článek › Vítejte v MyRaw Café

Jednou z nejpříjemnějších raw restaurací je MyRaw Café v Dlouhé ulici na Praze 1. Kavárnu založila dlouholetá vitariánka Miroslava Malaníková se svou dcerou Petrou, s cílem seznámit širokou veřejnost s raw a veganskými pokrmy. Podnik má klasický jídelní lístek se širokým výběrem slaných pokrmů, nabízí obědové a snídaňové menu a navíc velké množství vynikajících raw dezertů, které si můžete vychutnat ke kávě. Na menší hlad je možné si dát jednu ze dvou místních polévek (hráškovou nebo thajskou kokosovou s chilli a koriandrem), které jsou obě podávány studené. Mezi hlavními pokrmy nenajdete pouze saláty, jak by si někdo mohl myslet. Určitě ochutnejte speciality z kelp nudlí, tedy z nudlí z mořských řas, které vynikají vysokým obsahem jódu a je možné je jíst i studené. Výborný je také portobello burger se salátem, určitě vás překvapí rovněž raw pizza připravená z pohanky a mrkve. Po celý den mají v nabídce i snídaňové menu. Milovníci sladkých snídaní budou určitě spokojeni, když ochutnají jablečnou palačinku s banány, s karamelem a kešu smetanou. V případě, že raw kuchyni jen poznáváte, vás možná zaujmou míchaná „vajíčka“ z avokáda. Avokádo je výborně dochucené paprikou, sušenými rajčaty a kurkumou a navíc výborně zasytí. Vzhledem k tomu, že častým pokrmem vitariánů jsou smoothie, je i zde jejich nabídka široká. Vybírat můžete z nepřeberných kombinací ovoce a zeleniny, případně, pokud chcete něco lahodnějšího a vydatnějšího, objednejte si koktejl s mandlovým nebo makovým mlékem. Rostlinná mléka vám rovněž přidají do kávových nápojů. Nabídku nápojů doplňují nápoje s kokosovou vodou podávané v mladém kokosu. Pokud byste dostali chuť na nějakou sladkost, můžete se sem vydat třeba na Valentýna, kdy chystají nabídku cupcakeů a pralinek. Chcete-li se o raw stravě dozvědět víc, můžete se přihlásit na místní kurzy „nevaření“, nejbližší březnový bude věnován jarnímu detoxu. Ceny: jablečná palačinka 155 Kč, hrášková polévka 90 Kč, pizza Italiana 185 Kč, smetanové kelp nudle se špenátem a žampiony 210 Kč, Avocado Smoothie Bowl Superfruit 155 Kč. Více na www.myraw.cz Zlatá Praha ožila v městském muzeu Přečíst článek › Poznejte tajemství v Secret of Raw

Tajemství raw stravy odhalíte v síti cukráren a restaurací Secret of Raw. Ta má tři pobočky v Praze, v Brně, v Jihlavě a v Ostravě. Pouze v Brně připravují i slané pokrmy, ostatní pobočky jsou cukrárny, které se specializují hlavně na raw svatební a narozeninové dorty. Jejich dorty neobsahují lepek, laktózu ani žádné živočišné produkty. Připravují je z oříšků, semínek, kokosového oleje, kakaového másla, čerstvého a sušeného ovoce, agávového sirupu a nepraženého kakaa. Můžete si sem ovšem zajít jen tak posedět. V dopoledních hodinách totiž podávají snídaňové menu. V něm je zastoupena např. malinová kaše, ovšem připravená z mandlového mléka, krawpicová kaše z kokosového másla a kešu ořechů, domácí banánové raw lívanečky s banánem a datlovým sirupem a ovocné koktejly. To vše doplňuje nabídka teplých nápojů. V rámci raw stravy není sice povolena ani káva nebo víno, neboť vytvářejí v těle kyselé prostředí, které vyhovuje různým parazitům a plísním, v kavárně je ale nabízejí, aby uspokojili i chutě neraw zákazníků. Secret of Raw pořádají také jednodenní kurz přípravy raw food, kde vás seznámí s principy a technikami raw „vaření“ a s některými sladkými i slanými recepty. Ceny: Açai bowl 125 Kč, krawpicová kaše 105 Kč, raw lívanečky 115 Kč,celý jahodový cheesecake 1100 Kč, celý čokoládový dort s kuličkami 1590 Kč. Více na www.secretofraw.cz Muzejní oáza se proměnila v parkoviště. Odtah možný není, pomohou bloky Přečíst článek › Řepný burger a jiné v bistRAW & Tea

Pokud si představujete, že vitariáni jedí jen nakrájenou syrovou zeleninu, běžte se přesvědčit o opaku do podniku v Londýnské ulici. BistRAW & Tea se specializuje nejen na živou stravu, ale i na veganská jídla a kvalitní vícenálevové čaje. Jejich pokrmy jsou navíc bezlepkové, bezlaktózové a bez přidaného cukru (maximálně je dochucují datlemi) nebo tuku. Toho je totiž dost v semínkách, kokosu nebo avokádu, které hojně používají. Mlsat tu tedy můžete bez výčitek. Do jídel nepřidávají žádná dochucovadla, vyrábějí si ale vlastní rostlinná mléka nebo si melou svou mouku. Snaží se používat co nejvíc ovoce a zeleniny, menu tak hodně přizpůsobují i sezoně. Největší specialitou restaurace je raw řepný burger dochucený jejich domácí hořčicí (kterou si tu můžete koupit i domů) a kešu majonézou. Dalším oblíbeným pokrmem je raw pizza avokádová a italská. Samotné pizza placky jsou usušené a připravené ze zelí nebo z řepy, slunečnicových semínek a pohanky. Menší hlad zde zaženete chlebíčky s kysaným zelím, kapustou, cibulí nebo řepou. Všem dodává lehce pikantní chuť již zmiňovaná hořčice. Za ochutnání stojí i hummus, zde ovšem udělaný z hrášku či řepy. Přísní vitariáni si tu mohou vychutnat svůj raw kávový nápoj ovšem bez kávových zrn, připravený pouze z čerstvého kokosového mléka a slazený datlemi a banány. Dělají ho v několika příchutích, třeba masala, kurkuma s vanilkou, zelené latte s matchou a mladým ječmenem nebo perníkové. Ke kávě samozřejmě nechybí dortíky s ovocem, které si lze objednat i celé domů. Ceny: thajská mrkvová polévka 60 Kč, řepný burger 80 Kč, raw pizza 65 Kč (za kousek), chlebíček 30 Kč, hummus 65 Kč, dortík čokoládovo-višňový 75 Kč. Více na www.bistraw.cz Místo nakousnutého jablka kobliha. Babiš s Apple Store vyvolal posměch Přečíst článek › Nákupní centra a Bistraw Veg

To, jak je raw strava populární, dosvědčuje do jisté míry i to, že raw restaurace dorazily do nákupních center. Bistra Bistraw Veg najdete v Praze hned na dvou místech v nákupním centru na Chodově a na Černém Mostě. Jsou určené hlavně široké veřejnosti se zájmem o zdravý životní styl, která zde pozná, že raw strava může být chutná, zajímavá, a ne stereotypní. Kromě toho rozvážejí i obědová menu do firem a prosazují myšlenku zdravého zeleného dne, tedy jednoho dne v týdnu, kdy by si měl člověk dát pouze rostlinnou stravu. V restauracích Bistraw Veg budete mít jistotu, že jídla jsou bez lepku, laktózy, rafinovaného cukru a škodlivých aditiv. Běžným zákazníkům se snaží přizpůsobit nabídkou variant klasických pokrmů, třeba svíčkové, řízku s bramborovým salátem či nakládaného hermelínu. Výborná je rovněž místní raw pizza s kešu sýrem, polévka boršč či thajské veggie nudle. V poledne si zde můžete dát výhodná obědová menu hlavní jídlo s polévkou. Nedokážete-li si oběd představit bez sladké tečky, zkuste místní smoothies či dezerty (třeba karamelový dort, povidlovo-tvarawhový koláč nebo cupcake malina). Některé dorty je možné objednat celé s sebou. Ceny: boršč 52 Kč, pizza 117 Kč, knedlík a omáčka z kořenové zeleniny 137 Kč, mandlové „filety“ se svátečním salátem 137 Kč, RAWmelín s nakládanou okurkou a chlebem 107 Kč, Povidlovo-tvarawhový koláč 47 Kč. Více na www.bistrawveg.cz Nejen Transgas. Demolice čeká další brutalistickou budovu Přečíst článek › Kam ještě za živou stravou

Ryze raw restaurací není mnoho. Vyznavači vitariánství ovšem často míří i do známých vegetariánských a veganských restaurací, jako je třeba Maitrea, Plevel nebo bistro Puro, kde si občas také mohou pochutnat na nějaké raw specialitě. Puro (www.bistropuro.cz) na Vinohradské je označováno jako veganské a raw bistro. Raw mívají většinou dezerty, třeba závin s mákem a jablky (69 Kč) nebo minidezerty Baunty, Snikers, Tviks či Milky (od 30 Kč). Veganská a raw je i restaurace na Krymské Plevel (www.restauraceplevel.cz). Ochutnáte zde např. raw palačinky s jahodami a čokoládou (160 Kč), cuketové lasagne s rukolou (165 Kč) či špenátový závin (170 Kč). Raw pokrmy mají na stálém jídelním lístku v restauraci Maitrea (www.restaurace-maitrea.cz). Sekci raw jídel zastupují Raw špagety s bazalkovým pestem, cherry rajčátky, kešu ořechy a veganským parmazánem za 220 Kč, v dezertech kromě toho najdete Raw čokoládový dort z datlí, sušených švestek, chia semínek, javorového sirupu, pomerančové šťávy, sypaný mandlovými lupínky za 120 Kč nebo Raw štrúdl z jablečného těsta s mákem a švestkami, kešu ořechy a agávovým sirupem za 115 Kč.

Autor: Hana Malénková