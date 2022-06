Na zebře se objevila bílá bedna přesně kopírující tvar a rozměr pruhu. Předmět nakonec odstranili starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) a místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).

„Volali nám lidé a nechápali, proč je na přechodu bedna, že je to nebezpečné. Nehodlám půl dne zjišťovat, kde se tam najednou objevil přechod pro chodce a co znamená ta bedna na něm. Náš odbor dopravy mi potvrdil, že žádné povolení nevydal. Tak jsem se sebral a s kolegou místostarostou Vítkem jsme ji ze silnice odstranili. Zjistili jsme, že je pořádně těžká, plná polen. Kdyby do ní narazil chodec nebo cyklista, nedopadlo by to dobře,“ vysvětlil starosta Gros.