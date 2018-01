Rány pěstí a vulgarity. V Zemanově štábu došlo k napadení novinářů

V pražském TOP Hotelu, ve štábu Miloše Zemana, došlo dnes k napadení novinářů. Celý průběh incidentu zaznamenala na video redaktorka Seznam Zprávy Pavla Kosová, která videa publikovala na sociálních sítích. Údajný podporovatel Miloše Zemana zde dvakrát pěstmi udeřil novináře do obličeje.

Napadení novinářů v Top hotelu v Praze. Foto: Twitter

V sálu ještě před tím zasahovala záchranka. To když levicový aktivista a člen KSČM Milan Rokytka na místě zkolaboval. Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové v tom sehrál roli alkohol. Novináři se snažili tento moment natočit.

„Nemáš právo mě fotit, jste novinářský hyeny,“ vykřikoval jeden z podporovatelů Miloše Zemana na hlouček fotografů. Po chvíli došlo k fyzickému napadení. Jeden z novinářů dostal pěstí do obličeje. Vzduchem létaly i vulgární výrazy na adresu přítomných novinářů. „Běž do pr*ele,“ pokřikoval na novináře další ze Zemanových podporovatelů, který se jim snažil zamezit vstup do sálu. Došlo prý i k dalším napadením. Údajně šlo o jednu z novinářek ČT.

Podle informací médií potyčku s novináři organizátoři neřešili. „Na místě už snad nebyl nikdo, kdo by byl odpovědný za komunikaci s novináři. Média však zároveň nikdo přímo nevyzval k odchodu," řekla svědkyně incidentu.

Pohyb novinářů ve štábu byl kontrolován zejména v době před příjezdem prezidenta a po dobu jeho přítomnosti v Top Hotelu. Po Zemanově odjezdu se už novináři na místě pohybovali volně a běžně se dostali na místo, které bylo při čekání na výsledky vyhrazeno pouze pro hosty z řad Zemanových podporovatelů. Právě v tomto prostoru se odehrál zásah záchranářů.

Napadení novinářů v Zemanově volebním štábu odsoudila vedoucí bruselské kanceláře organizace Reportéři bez hranic. „Je to hanba pro evropskou demokracii! Útoky na novináře musí přestat," napsala na twitter.

Incidentu si začali všímat politici. „Napadání novinářů za jejich práci je absolutně nepřijatelné. Od prezidenta Zemana ale bohužel nemůžeme očekávat, že by se od takovéhoto chování distancoval," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.