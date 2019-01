Praha – Peníze vyváděné z pražského dopravního podniku (DPP) na Britské Panenské ostrovy se vracely zpět do České republiky k lidem napojeným na dopravní podnik. V pořadu Otázky Václava Moravce v ČT to dnes řekl bývalý ředitel rozvědky Karel Randák z Nadačního fondu proti korupci (NFPK). Fond má podle něj tuto skutečnost podloženu konkrétními poznatky, které chce předat policii.

Ilustrační foto | Foto: Vít Šimánek

„Pokud se najde například nějaká smlouva, která naznačuje to, že advokátní kancelář Šachta & partners poskytuje nějaké půjčky zpět sem do republiky, nebo že existují některé firmy, kde figurují lidé z advokátní kanceláře Šachta & partners a někteří lidé, kteří byli s tímto obchodem spojeni, a kteří působí ať už v dopravním podniku nebo to mohou být jejich rodinní příslušníci, tak pak samozřejmě to ukazuje na určité důkazy, že ty peníze se vrací do České republiky,“ řekl Randák.

Někdo z dopravních podniků podle něj mohl být „puzen“ k tomu, aby uzavřel nějakou smlouvu s vědomím, že se mu peníze vrátí zpět. „A kruh se tím uzavírá,“ doplnil Randák. Fond je připraven všechny podklady předat vyšetřovatelům. Policie ani magistrát, akcionář dopravního podniku, o ně ale zatím nepožádaly, doplnil Randák.

Hospodaření podniku prověří externí audit

Informace o údajném vyvádění peněz z dopravního podniku zveřejnil fond v úterý. Finance prý šly například z dodávek náhradních dílů, pohonných hmot nebo z výroby jízdenek. Minimálně ve dvou případech figuruje firma Cokeville Asset napojená na lobbistu Ivo Rittiga. Fond upozornil i na údajné vztahy advokátní kanceláře Šachta & partners, která podle nashromážděných dokumentů za Rittiga žádala vyplacení peněz od Cokeville. Advokátní kancelář i Rittig informace popřeli. DPP uvedl, že je připraven na vyšetřování případu spolupracovat. Hospodaření podniku prověří externí audit.

Podezřelý je nákup předražených jízdenek od společnosti Neograph a také nákup pohonných hmot od firmy Oleo chemical, která je podle justice.cz v insolvenci. Obě firmy měly podle fondu sjednanou smlouvu s Cokeville. Se společností Neograph už podnik smlouvu rozvázal.

Pražský dopravní podnik je největší městskou firmou, ročně dostává na provoz z rozpočtu hlavního města více než deset miliard korun. Má přes 10.000 zaměstnanců.

Čtěte také: Pražský dopravní podnik dočasně povede ředitel Stůj