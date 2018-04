Radnicím chybí stovka úředníků, nejvíc právníci

Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25100 kč, mzda max. 27100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Husitská č.p. 110/70, Praha, kontakt: Lakatošová Petra Mgr., tel.: 222521110, e-mail: personalista.praha@nadeje.cz, Přijmeme sociálního pracovníka do terénního programu pro lidi bez domova. Nabízíme práci ve všedních dnech v osmi hodinových směnách. Požadujeme schopnost samostatného vedení agendy,dobrou komunikační zdatnost, schopnost týmové spolupráce, řidičský průkaz skupiny B(aktivní řidič).Nabízíme 5 týdnů dovolené a práci v přátelském pracovním týmu.. Pracoviště: Naděje - 004 dům naděje žižkov, Husitská, č.p. 110, 130 00 Praha 3. Informace: Petra Lakatošová, +420 222 521 110.

Služby - Úklid servisu 17 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: od 6:00h. - 14:30h. a 1x do týdne odpolední: od 6:00h.-18:00h. a 1x sobota do měsíce: od 7:00h. - 14:00h.