České zástupce do Evropského parlamentu budeme volit v pátek a sobotu 24. a 25. května. Pravidla těchto voleb umožňují hlasovat pomocí voličského průkazu. Jeho držitel není vázán na konkrétní okrsek, ale hlas může odevzdat kdekoli.

Průkazy se v posledních letech těší velké oblibě. Hlasovat v metropoli díky nim mohou lidé, kteří tu žijí, ale trvalé bydliště mají mimo hlavní město. Pražanům pak umožňují třeba odevzdat hlas ve volební místnosti poblíž místa, kde pracují. Žádosti přijímají radnice už nyní. Tiskopis si lze vytisknout, vyplnit a s ověřeným podpisem zaslat poštou, podat přes datovou schránku, případně o něj zažádat osobně.

Průkazy začnou úředníci vydávat 9. května. Zájemci si je mohou vyzvednout osobně, či nechat zaslat poštou. „O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, to je do 22. května 2019 do 16 hodin,“ informoval úřad Prahy 8. Stejný termín platí i pro ostatní obvody.

Motivační příplatky pro komisaře

Už od března shánějí městské části zájemce o práci ve volebních komisích. Podle reakcí oslovených radnic je zřejmé, že letos po dlouhé době to alespoň v některých obvodech půjde bez větších obtíží. „Vzhledem k tomu, že volební komise budou pracovat jako pětičlenné čtyři členové plus zapisovatel, nemáme problém s naplněním komisí. Už nyní má o práci zájem 180 občanů. Celkový počet členů bude 200,“ informovala Eva Ingrid Antl Burianová z úřadu Prahy 12.

Komplikace nepředpokládá podle slov mluvčího Davida Poláka ani desátá městská část. Volná místa ještě zbývají třeba v komisích Prahy 3. Ta v minulosti připlácela komisařům ze svého 1200 korun jako motivační příspěvek. Zda tomu tak bude i letos, není zatím jasné. Oproti tomu Praha 5 už rozhodla, že komisaři od ní za svou práci dostanou tisícikorunu navíc.

Nezájmu občanů o práci zkoušely radnice v předešlých letech čelit nejčastěji právě příplatky z rozpočtu. Některé zapojovaly úředníky a jejich rodinné příslušníky, Praha 13 zase oslovila plnoleté studenty. „Naši studenti několikrát pomáhali jako přísedící, dokonce i jako předsedové komisí,“ uvedla Eva Babinová z Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Doplnila, že pokud úřad požádá, zapojí se i tentokrát.

Třináctka momentálně vyčkává, zda dodají dostatek komisařů politické strany. Pokud by se tak nestalo, zřejmě se na školu opět obrátí. Inspirovat se tím možná budou i některé další obvody. „Jako městská část bychom jejich pomoc uvítali,“ pronesla mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová. Část komisařů by měly delegovat i politické strany a sdružení. Piráti se zájemce rozhodli lovit na sociálních sítích. Kolik lidí se přihlásilo, partaj Pražskému deníku nesdělila.