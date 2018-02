Radnice proplácejí prohlídku u lékaře, plavání i květinové truhlíky

Městské části nabízejí občanům příspěvky na nejrůznější aktivity. Například Praha 14 proplácí preventivní vyšetření rakoviny prsu, Praha 12 rozdává vstupenky do bazénu.

Finanční pomoc obyvatelům poskytuje stále více městských částí. V Praze 14 přišli s projektem určeným mladším ženám, kterým zdravotní pojišťovny obvykle neproplácejí vyšetření ultrazvukem či mamografem.

Radnice chce motivovat

Nárok mají obyvatelky městské části, kterým je od 25 do 44 let. „Do loňska činila maximální výše příspěvku 350 korun, letos jsme tuto částku zvýšili až na 500 korun,“ upozornil radní Prahy 14 Břetislav Vodák.

Radnice tím podle něho chce motivovat ještě více žen, aby toto vyšetření podstoupily. „Úhrada pacienta za sonografické či mamografické vyšetření se pohybuje v rozmezí od 400 do 600 korun,“ řekl Vodák.

Za tři roky vyplatil úřad 140 tisíc

Městská část s tímto preventivním programem začala v roce 2011 a na zájem žen si rozhodně nestěžuje. V posledních třech letech jim proplatila účty od lékařů za téměř 140 tisíc korun. Doklad o zaplacení je potřeba přinést na radnici. Po vyplnění nutných dokumentů jej úřad proplatí v hotovosti, či peníze převede na účet.

Podle ankety Deníku je Praha 14 v metropoli jedinou, která má podobný program na preventivní vyšetření rakoviny. Ostatní radnice však přispívají zase na jiné aktivity. Třeba se-nioři a rodiče malých dětí mohou na modřanské radnici získat zdarma vstupenky do bazénu.

„Podporujeme například seniory tím, že mají možnost získat zdarma vstupenky na různé kulturní pořady organizované městskou částí nebo kurzy typu počítačová gramotnost,“ zmínil starosta Prahy 12 Milan Maruštík.

Deset tisíc na květiny

Obyvatelé samotného centra města si mohou i tento rok nechat proplatit květinovou výzdobu oken směřujících do ulice, a to až do výše deseti tisíc korun. O peníze si musí zažádat jako o dotaci se všemi formalitami, a to nejpozději do 23. března. Radnice Prahy 1 se tímto způsobem snaží zkrášlit své území už od roku 2005.

Vstupenky do bazénu, takzvané plavenky nabízela seniorům loni i čtvrtá, šestá a desátá městská část. Zda budou projekty pokračovat i letos, zatím ještě není jasné.

Praha 6 loni přispívala i na volnočasové kroužky pro děti. Rodiče mohli získat 500 nebo 700 korun. Vyšší částku poslala radnice v případě, že šlo o technicky či přírodovědně zaměřený kroužek. Na rodiče se v minulém roce zaměřila také desátá městská část. Svým obyvatelům rozdávala pětisetkorunové poukazy na nákup dětských knih.