Radnice Prahy 11 spustila na svém území zdarma wi-fi

Praha - Radnice Prahy 11 spustila na svém území prostřednictví wi-fi zdarma připojení k internetu. Za provoz zaplatí ročně téměř 160 tisíc korun. V pátek to řekl mluvčí radnice Miroslav Dvořák. Nyní není ještě pokryto celé území Jižního Města. Podle smlouvy s dodavatelem, firmou Mobilnet, by mělo být nejpozději do letošního června. Smlouvu radnice s firmou uzavřela na čtyři roky s celkovou částkou plnění 638.880 korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Lidé, kteří budou chtít bezplatné připojení využít, se musejí před připojením zdarma zaregistrovat na webu radnice www.praha11.cz. Následně mohou surfovat po webu dvě hodiny, pak se systém sám odpojí. „Okamžitě se lze ale připojit znovu. Systém se odpojí proto, aby jej lidé nezneužívali ke stahování obrovských objemů dat," řekl Dvořák. Smlouvu s Mobilnetem podepsala radnice na čtyři roky a zaplatí celkem 638.880 korun. „Firma poskytne i kompletní servis, který bude fungovat 24 hodin denně, 365 dní v roce," uvedl mluvčí. Vyhodnocení dat pro příští rok Zda bude Praha 11 v provozu internetu zdarma pokračovat také v roce 2017, se teprve rozhodne. Bude záležet na tom, jak budou lidé wi-fi využívat. „Dodavatel nám bude pravidelně dodávat reporty, jak často a kolik lidí se připojuje, tato data pak vyhodnotíme," řekl Dvořák. V minulosti plánovalo zavedení bezplatného internetu hlavní město, a to v projektu Praha bezdrátová, který začal v éře primátora Pavla Béma (ODS). Prahu tehdy projekt vyšel na několik stovek milionů korun, internet ale nikdy spuštěn nebyl. Čtěte také: Bezdomovec jako wifi vysílač? Proč ne, naznačil sociální projekt

Autor: ČTK