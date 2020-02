Učitelky i kuchařky míří na dovolenou a nejednu budovu čeká malování, nebo rovnou kompletní rekonstrukce. To je nejčastější důvod, proč mateřinky drží školní rok stejně jako základní školy. Většina městských částí však aspoň na pár týdnů zajišťuje takzvaný letní provoz.

Místo však nezískávají automaticky všechny děti, jež navštěvují školku během roku. Je nutné podat speciální přihlášku a mít štěstí při přijímacím řízení. Otevřeny bývají třeba jen dvě najednou, a počet míst je proto dost omezený.

Například v Praze 10 budou všechny školky uzavřené druhý a poslední týden prázdnin, mezitím budou po čtrnáctidenních cyklech v provozu vždy tři z nich. Pokud nebude zrovna fungovat školka, do níž je dítě zapsáno ve školním roce, mohou ho rodiče přihlásit i do jiné v rámci městské části. Mají na to čas do 20. května.

Výjimkou je Praha 15

„Upřednostněny budou při přijímání děti, které nemají zákonného zástupce na rodičovské či mateřské dovolené. Přihlásit se mohou pouze děti, které již ve školním roce 2019/2020 do mateřské školy v Praze 10 docházejí,“ shrnul podmínky mluvčí desáté městské části Jan Hamrník.

Podobně to funguje třeba v Praze 8, na Jižním Městě a ve většině dalších městských částí. Výjimkou je Praha 15, kde mohou rodiče využít prázdninového provozu pouze dva týdny. I zde se budou školky střídat v provozu po čtrnáctidenních cyklech, ovšem podle mluvčí úřadu Karolíny Skrčené budou školy přijímat pouze ty děti, které je navštěvují ve školním roce.

„Rodiče mají možnost přihlásit své děti na letní provoz do 30. dubna,“ informovala Skrčená.

V srpnu zavřeno

Politickou rozepři vyvolalo čerstvé rozhodnutí radnice Prahy 4 uzavřít mateřské školy na celý srpen. „Končí tak fungující služba, kterou denně využilo 200 dětí. Cena školky byla loni 705 korun na celý měsíc. Nabízené alternativy jako kempy či lesní školky na srpen dosahují celkové částky deset tisíc korun,“ upozorňují opoziční zastupitelé Prahy 4 z hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Vzhledem k počtu školek v městské části a počtu těch, které budou otevřené o prázdninách, vyjde podle výpočtu STAN povinnost letního provozu každé školky jednou za sedm až deset let. „Není pochyb, že díky této kapacitě učitelů i školských zařízení lze zajistit rekonstrukce objektů stejně jako povinné dovolené personálu,“ argumentuje STAN.

Také v šesté městské části pořádají některé školky příměstské tábory. Zhruba polovina jich však zachovává také tradiční provoz.

„Do nabídky letních aktivit se promítly výsledky ankety rodičů dětí z mateřských škol Prahy 6. Anketa proběhla v listopadu loňského roku a zúčastnilo se jí téměř 1500 rodičů. Pro využití provozu otevřených školek během letních prázdnin se vyslovilo téměř 1100 z nich. Největší zájem byl o letní školičku (42 %), poté o letní provoz (35 %) a nakonec o městský tábor (23 %),“ uvedla na svém webu radnice.

Vyjma posledního týdne pokrývají turnusy celé letní prázdniny. Rodiče mohou do programů hlásit nejen děti od 3 do 6 let, ale na většinu z nich i školáky prvního stupně. Celková kapacita je 1235 míst.

Díra na trhu

Na poptávku po letním hlídání reagují několik posledních let také podnikatelé a různá sdružení. Kromě tradičních příměstských táborů pro školáky začínají nabízet i program pro předškolní děti. Ten v podstatě vždy vyjde dráž než klasická mateřská škola, za týden rodiče zaplatí od tisíce třeba i do pěti tisíc. Dražší jsou třeba tábory jezdecké nebo jazykové.