„Výměna písku a údržba bezpečnostních zón herních prvků bude provedena do poloviny dubna. Práce zahrnují překopání zón, vyhrabání nevhodných předmětů a doplnění písku nebo kačírku,“ popsala místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti). Podobné je to i v dalších obvodech. „Do půlky dubna dochází k výměně písku. V květnu se pak uskuteční pravidelné roční kontroly herních prvků,“ zmínila například mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Roční odbornou kontrolou musí projít každé veřejné hřiště. Certifikované firmy při nich zjišťují, zda jsou herní prvky stále bezpečné. „Jedná se například o posuzování opotřebení v důsledku běžného užívání, provedených oprav, dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí, povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze,“ vyjmenoval Libor Dupal z projektu Ověřené hřiště. Odborníci také kontrolují stabilitu prvků a bezpečnost dopadových ploch.

Bezpečnost kontroluje také ČOI

Záleží na provozovateli, na kdy kontrolu naplánuje, ale většina městských částí s ní počítá právě na startu sezony. „Na jaře necháváme zpracovávat roční certifikovanou kontrolu a na základě jejích výsledků necháváme odstraňovat případné nedostatky,“ oznámil mluvčí desáté městské části Marcel Pencák.

Experti nyní zkoumají prolézačky, kolotoče a houpačky také na 90 hřištích, které má ve správě modřanská radnice. Výsledky by měla mít podle Tylové do 5. dubna. „Na základě protokolů z těchto kontrol se sestaví plán oprav pro rok 2019. Běžné vizuální kontroly potom během sezony zajišťuje vybraná firma každý týden a v případě, že zjistí poškození herního prvku, je okamžitě vyřazen, aby se do provedení opravných prací nedal používat,“ podotkla místostarostka Prahy 12.

Pět set tisíc až deset milionů

Bezpečnost prolézaček kontroluje kromě firem najatých radnicemi i Česká obchodní inspekce. Pracovníci její pobočky pro Prahu a střední Čechy letos vyrazili do terénu zatím čtyřikrát. Všechny kontroly se uskutečnily na hřištích mimo metropoli, nejbližší Praze byl Funpark v Průhonicích. Inspektoři vytkli provozovateli podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha jeden nedostatek, který firma následně opravila. Kontrolou prošlo i hřiště v nedalekých Číčovicích v Praze západ. „Dětské hřiště v jedné své části mělo nedostatky a bylo částečně zrušeno, zbytek je v pořádku,“ informoval Fröhlich.

Zárukou bezpečného hřiště je značka kvality Ověřený provoz, kterou uděluje Sdružení českých spotřebitelů v rámci projektu Ověřené hřiště. „Takových dětských hřišť je ale jen necelá čtyřicítka, což je málo, aby to byl orientační nástroj,“ přiznal Dupal. Rodičům proto doporučil všímat si detailů. „Rychle si vyhodnotíme stav herních prvků, zda nejsou polámané, rezavé, zohýbané. Kontrolujeme takto i městský mobiliář a celkový pořádek na hřišti. Samozřejmě, toto nemůže nahradit provedení výše zmíněných kontrol, které odhalí případné nedostatky,“ poradil Dupal.

Bezpečnost dětí na prolézačkách stojí radnice ročně miliony korun. Kromě jarních úprav a roční revize do nákladů spadají i čtvrtletní a týdenní kontroly, opravy poničených prvků, natírání plotů, laviček a podobné práce. „Od dubna do konce října je v rámci údržby nastavena častější četnost jednotlivých úkonů jako například úklid plochy, uhrabávání bezpečnostních zón, častější vizuální kontroly a podobně. Ročně stojí údržba cirka deset a půl milionu korun,“ uvedl za Prahu 10 Pencák. Náklady v Praze 3 loni činily 4,2 milionu,a v Praze 12 přesáhly tři miliony. „Největší podíl z této částky tvoří opravy dětských hřišť, každoročně kolem 1,75 milionu,“ prozradila Tylová.