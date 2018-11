Radní uzavřeli smlouvy na billboardy. Kritiku schytali od nové koalice i Babiše

Některé „last minute” kroky pražských radních budí podezření, že končící koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL) jednají v něčím zájmu, stylem „po nás potopa”. Na úterním zasedání schválila Rada hlavního města Prahy smlouvy na pronájem pozemků, kde jsou umístěny reklamní poutače. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se brání kritice zástupců nové koalice i stranického šéfa a premiéra Andreje Babiše.

Z dokumentu, který rada v úterý schválila, vyplývá, že město uzavře nové nájemní smlouvy u osmi už existujících reklamních ploch, u kterých dosavadní smlouva vypršela. U dalších 19 pozemků radní rozhodli o prodloužení smlouvy formou dodatku. Usnesení bylo zveřejněno na úřední desce a magistrát tvrdí, že politici pouze prodloužili nájem reklamním firmám a postupovali podle zákona.

Deník Právo však upozornil na to, že lukrativní pozemky u Jižní spojky, Radlické ulice či magistrály na 5. května (kde už billboardy stojí) získala firma Bigboard. Ta je přitom vyšetřovaná policií kvůli možné korupci. Bývalý magistrátní úředník Ivo Mates, do jehož kompetencí reklama spadala, údajně jezdil luxusním volvem právě od Bigboardu. Právo napsalo, že rada pod vedením Krnáčové přihrála kontroverzní společnosti další výhodnou zakázku.

„V Právu jsem si přečetla článek plný nesmyslů a záměrně zkreslených informací. Například jsem z toho jednaní byla omluvena, takže jsem ani nehlasovala. Nevím, jak jsem tedy mohla někomu něco 'přihrát'. Celé je to ale hloupost a NIKDO nikomu nic nepřihrál,” rozčilila se Krnáčová na Twitteru, kde zveřejnila otevřený dopis šéfredaktorovi listu Zdeňku Porybnému. Požaduje omluvu, jinak se obrátí na soud.

Podle informací Pražského deníku končící primátorka chtěla tisk, jehož předkladatelem byl radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO), stáhnout. Krnáčová si uvědomuje, že za normálních okolností by se jednalo o banalitu, ale před plánovým střídání garnitur se ze schvalovacího procesu stala kauza.

Procházkův návrh přitom prošel magistrátní komisí pro majetek, kde zasedá i současná primátorčina náměstkyně pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení) nebo Petr Hlubuček (STAN), který bude v příští městské radě mít na starosti životní prostředí. Oba přitom teď postup radních kritizují.

Problém s viuzálním smogem

Pozitivem je, že nájemní smlouvy byly uzavřeny na neurčito a mají roční výpovědní lhůtu bez udání důvodů. Navzdory některým reakcím navíc neznamenají, že ve městě přibudou billboardy. Praha potřebuje, aby pronajaté plochy vynášely, případné odstranění reklamních poutačů by zabralo víc času.

U dvou smluv navíc figuruje také firma JCDecaux, konkurent kontroverzního Bigboardu. Dva velcí hráči na reklamním trhu v metropoli bojují o vliv už dlouho - a různými prostředky. Obě společnosti by rády získaly zakázku na městský mobiliář, který vlastní na základě „nevypověditelné” smlouvy z roku 1994 právě JCDecaux. Kontrakt vyprší až v roce 2021. Krnáčová a spol. v červnu rozhodli o vypsání nové soutěže (ovšem až příští rok), stávající nájemce však má dojem, že podmínky byly „šité na míru” konkurentovi, který má vazby na hnutí ANO. Nyní tak kvůli neuváženému kroku končící rady mají kritici další munici.

„Schvalovat smlouvy na poslední chvíli je skutečně neslušné. Tyto smlouvy posoudíme a pokud jsou nevýhodné, tak je vypovíme,” uvedl Jan Čižinský, lídr hnutí Praha sobě, které bude součástí vládnoucí koalice. „Náš postoj je takový, že by se nové smlouvy uzavírat neměly. Praha má problém s vizuálním smogem,” řekl Novinkám (internetovému portálu deníku Právo) budoucí primátor Zdeněk Hřib.

Stejné médium zveřejnilo rovněž Babišovu prvotní reakci: „Končící politici by neměli dělat žádné smlouvy. Neumím to posoudit, na magistrát nemám žádný vliv. Je to špatně, dělat na poslední chvíli nějaké smlouvy. Nemám žádnou kompetenci to řešit.“

Primátorka Krnáčová podle Babiše zná principy vládního hnutí ANO, které před komunálními volbami hlásalo, že bude prosazovat efektivní, transparentní a spravedlivou správu města. Minimálně někteří členové v Praze se tímto závazkem voličům tak úplně neřídili.