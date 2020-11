Hlavní město hodlá směnit se státem pozemky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), na kterých má vzniknout nové pracoviště intenzivní medicíny – takzvané traumacentrum. V pondělí o tom rozhodli radní, ve čtvrtek budou o směně pozemků hlasovat zastupitelé. Praha výměnou dostane zbylou část areálu tenisového klubu na Letné, areál záchranné služby ve Vršovicích a vilu na Vinohradech. Další směny se připravují.

Zdeněk Hřib - Pražský primátor Zdeněk Hřib vystoupil 4. září 2020 v Tchaj-peji na tiskové konferenci. | Foto: ČTK / ČTK

V minulosti provázely otázku směn majetku mezi hlavním městem a státem spory, zejména v souvislosti s městskými pozemky v Letňanech, které by chtěl získat premiér Andrej Babiš (ANO) pro stavbu areálu pro státní úředníky. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se daří dosáhnout shody. „Je to ukázkou toho, že je skutečně možné najít se státem společnou řeč v těchto tématech. A já doufám, že podobně to bude pokračovat i u těch dalších plánovaných majetkových směn,“ řekl Hřib v pondělí.