Radní zároveň formálně zrušili několik let starý a některými předchůdci prosazovaný projekt, který počítal s demolicí a stavbou nového mostu za přibližně dvě miliardy korun. Celková rekonstrukce s odhadovanými náklady 476 milionů korun má trvat dva roky a během prací na klenbové části bude most po několik měsíců zavřený pro dopravu.

Jak už jako první informoval Pražský deník minulý týden, odborníci i politici vybrali způsob opravy, který počítá s výměnou konstrukce rámových předpolí a zesílení obloukové části mostu vysoce hodnotným betonem. Autoři studie doporučili mimo jiné výměnu zásypu klenbových pasů včetně opravy hydroizolací i opravu betonové desky pod vozovkou. Nově vybudována budou předmostí, která jsou v havarijním stavu.

Zachování cenných detailů

„Studie jasně ukázala, že můžeme zachovat cenné detaily jako lampy a schodiště, a zároveň dosáhnout dlouhé životnosti mostu,“ komentoval plánovanou investici primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě), který před vstupem do politiky bojoval za záchranu „Libeňáku“ jako aktivista.

„Na jedné straně je důležité, aby se už něco s mostem začalo dít. Na straně druhé radní schválili velmi rozsáhlý materiál, který se rozeslal až v pátek a podle mě neměli šanci si ho vůbec přečíst, natož prostudovat. Rozhodovat pak o jednotlivých variantách rekonstrukce je dost riskantní,“ reagoval na rozhodnutí koalice opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO). Na časový tlak si pro Pražský deník postěžoval rovněž Zdeněk Zajíček, zastupitel ODS.

„Ale nejvíc nas udivuje, ze nebyl předložen materiál, který by řešil komplexně situaci mostů na Praze 7, kdy nejméně tři jsou v havarijním stavu a teprve v červnu snad budou známy výsledky stavebního a technického průzkumu Hlávkova mostu, což muže zásadním způsobem ovlivnit i pohled na způsob a rychlost rekonstrukce Libenskeho mostu. Součástí takového materiálu by mělo být i vyhodnocení dopadů na dopravní situaci v této části Prahy včetně navrhu na vybudování dalšího nového mostu, který by spojoval Karlin a Holešovice,“ uvedl Zajíček.