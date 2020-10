Pražští radní „posvětili“ tři důležité dopravní stavby – dva silniční obchvaty a prodloužení tramvajové trati na Pankrác.

Vizualizace opravy ulice Na Pankráci včetně tramvajové tratě a nové zastávky. | Foto: IPR Praha

Projekt nových tramvajových kolejí od křižovatky s ulicí Hvězdova k metru Pankrác naváže na úsek, který je už ve výstavbě. Při prodloužení trati o 700 metrů vzniknou dvě nové zastávky. Podle vedení metropole by měla být nová spojnice zprovozněna do tří let.