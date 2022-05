„Většina stavebních uzávěr pro trasu metra D byla platná více než dvacet let. Tady je vidět, jak dlouho jsou dopravní stavby připravovány, což odráží i stav současné stavební legislativy. Teď se konečně začalo v podzemí kutat a my můžeme s čistým svědomím přestat blokovat rozvoj města na povrchu. Metro je silný městotvorný prvek a já se těším na nové čtvrti, které kolem jeho stanic vyrostou,“ komentoval rozhodnutí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09), podle kterého by bez nové zástavby „tak obří investice ani nedávala smysl“.