Radní pro sídliště? Praha sobě chce na magistrátu dalšího náměstka

Na magistrátu by po komunálních volbách mohla vzniknout nová funkce náměstka pro sídliště. Počet radních by zůstal na jedenácti, jak stanovuje zákon, pouze by se jim přesunuly kompetence. Ve svém volebním programu to navrhuje Praha sobě.

Magistrát hl. města Prahy. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Sídliště si zaslouží svého vlastního radního. Je to potřeba, lidé jsou hrdí na to, že žijí na sídlištích. Jsou to krásná místa a je potřeba je chránit,“ řekl Jan Čižinský, lídr hnutí. Nový náměstek by měl hájit zájmy lidí ze sídlišť. Podle Čižinského bude jeho úkolem zabránit nové výstavbě mezi paneláky. Na starost dostane revitalizaci zeleně, řešení problémů s parkováním, s dopravou či s kapacitami ve školách a školkách. Zatím se spekuluje o tom, že by se novým radním mohl stát zastupitel a předseda výboru pro územní rozvoj Petr Zeman (Praha sobě), který vyrostl na sídlišti Černý Most a v současné době působí také jako vedoucí správy provozu v Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), založil také portál Prázdné domy. Hana Svatošová: Zda by Praha splatila předválečný dluh, nikdy nezjistíme „Chci na sídlištích vytvořit sousedskou atmosféru a chci, aby sídliště měla pozornost města. Proto budeme prosazovat, aby v radě města zasedl náměstek primátora pro sídliště,“ píše Zeman v programu. O tom, zda nová pozice na magistrátu skutečně vznikne, rozhodnou zejména komunální volby, které se uskuteční 23. a 24. září. Pokud se tak stane, o část svých kompetencích přijdou radní pro bydlení a radní pro územní rozvoj. Pouze lákadlo na voliče? Ti současní ale nápad na vznik nového náměstka nijak nevítají. „Určitě je zapotřebí se sídlištím více věnovat a to především jejich revitalizacím, aby neskomíraly. Myslím si, že ale není potřeba speciální radní. Může to být samostatná gesce u radního pro územní rozvoj,“ sdělil Adam Zábranský (Piráti), radní pro oblast bydlení. „Nová funkce není potřeba, je ale potřeba věnovat pozornost těm tématům, aby byly peníze na infrastrukturu, občanskou vybavenost a nedocházelo k zahuštění sídlišť,“ popsala Hana Kordová Marvanová (STAN), radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení. Do bitvy o Senát míří Pirk, Marvanová i Chmelová. Kandidáti ještě budou přibývat Také podle opoziční ODS, která do komunálních voleb půjde s TOP 09 a KDU-ČSL pod označením Spolu, je funkce zbytečná. „Je to lákadlo na voliče, není to stěžejní bod programu. To bychom mohli za zavádět funkci radního pro veřejné záchody,“ soudí Tomáš Portlík (ODS), zastupitel a starosta Prahy 9.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu