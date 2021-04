Tento pátek měla vypršet lhůta, do které vedení Prahy 1 poražení dřeviny odložilo. Pražští radní v pondělí odsouhlasili dočasný kompromis. Neprošel totiž návrh hnutí Praha sobě, které chtělo vyslovit nesouhlas s vypůjčením čapadla městské části Praha 1, čímž by zmizel důvod strom kácet. Zasypaný tunýlek pod silnicí, ve kterém má vzniknout průchod k řece, patří magistrátu.

„Je to zklamání, chtěli jsme, aby důvod kácet strom nadobro zmizel. Ten, kdo je jasně proti kácení, měl hlasovat pro nevypůjčení čapadla,“ říká radní Jan Čižinský (Praha sobě).

„Respekt k takovému stromu má vést k tomu, že se postaví schůdky k nábřeží a až strom dožije, tak se čapadlo zpřístupní,“ dodává jeden z magistrátních lídrů s tím, že by bylo také možné zprůchodnit jiné čapadlo poblíž budovy Hollaru.

Místo toho ovšem radní schválili návrh náměstka Petra Hlaváčka (TOP 09), kterým vyslovili pouze dočasný nesouhlas k zapůjčení čapadla do chvíle, než budou projednány všechny náležitosti zamýšleného projektu. Kvůli „bezzubému“ usnenení chce svolat Čižinského hnutí mimořádnou schůzi rady. „S ohledem na zjevný rozpor mezi veřejným vyjádřením a hlasováním chceme prohlasovat, co pan primátor Pražanům na sociálních sítích slíbil.“

Varianta krtinec

„Praha 1 zatím nemá souhlas se zapůjčením čapadla, bitva o javor není prohraná,“ říká primátor Zdeněk Hřib (Piráti), podle kterého se nyní jedná o úpravě stromu v takzvané variantě krtinec. Ta podle Hlaváčka spočívá v úpravě výšky terénu Anenského trojúhelníku, který se má podle projektu snížit až na úroveň tunelu.

Zhruba před sto lety v těchto místech býval mírný svah k vodě. „Tehdejší terén je dnes na úrovni čapadla. Po výstavbě zdi se jím čapaly stromy, které připlouvaly ze Šumavy. Později byl terén vyrovnán navážkou. Když tam bude původní terén s dlažbou, je potřeba ošetřit výškový rozdíl tak, aby strom mohl žít,“ vysvětlil Hlaváček, který také nabízí řešení, jak zpřístupnit čapadlo a současně zachovat strom.

Radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS) dříve uvedl, že obojí mít nelze. „Podchod by se musel stavět směrem od řeky s výrazně zvětšeným vlastním průchodem. Okolo stromu by musela být vytvořena konstrukce. Pro zachování kořenového systému by byla zapotřebí umělá závlaha,“ popisuje Hlaváček.

Sedmnáct metrů vysoký javor stříbrný s obvodem kmenu 3,8 metru je starý více než 90 let, zachycen je už na fotografiích ze 30. let. Petici za jeho záchranu podepsalo téměř 4,5 tisíce lidí. Mezi signatáři jsou různé instituce z okolí – například Činohra Národního divadla, AMU nebo Divadlo Na Zábradlí.