Cílem je to, aby každoročně v metropoli vzniklo několik stovek bytů podle jednotného mustru. Na začátku poskytuje Praha právo stavby k vlastním pozemkům. Následně si město ve veřejném tendru vybírá partnera v podobě „družstevního developera“, který organizuje a z úvěru financuje stavbu, přičemž ale nemá právo obchodovat s budoucími byty.

Ty z jedné třetiny poskytne „preferovaným profesím“ jako nájemní magistrát a o zbývající dvě třetiny se budou moct hlásit všichni Pražané.

Zájemce o družstevní podíl ale musí splnit konkrétní podmínky, mezi které patří státní občanství ČR, trvalý pobyt v Praze, neexistence vlastnictví jiné nemovitosti, užívání bytu výhradně pro vlastní bydlení a v neposlední řadě vklad v hodnotě čtvrtiny ceny bytu. Developer bude mít po dokončení stavby možnost stát se také správcem objektu, což ho má motivovat k tomu, aby se nesoustředil jen na co nejvyšší marži z realizace.

Jednotliví družstevníci budou měsíčně platit nájemné plus několik set korun do městského fondu dostupného bydlení. Větší z obou položek bude použita na splátky úvěru za výstavbu.

Menší jako „předplatné“ před případným odkupem pozemku od města. K němu se může družstvo jako celek rozhodnout, nebo také nemusí, po umoření úvěru za zhruba 30 let. Zároveň může jakýkoliv podílník kdykolivz družstva vystoupit a zpátky dostane veškeré dosud investované peníze.

Projekt zacílený na střední třídu

Podle radní Hany Marvanové (Spojené síly, STAN) je v její kanceláři dva roky připravovaný projekt jasně zacílený na střední třídu. Má jít o dostupnější bydlení v metropoli. „Družstevní bydlení s účastí hlavního města Prahy představuje jednu z významných součástí bytové politiky hlavního města, které tím pomůže zaplnit mezeru na trhu s byty. Praha zároveň navazuje na stoletou tradici družstevního bydlení. Projekt je v tuto chvíli připraven. Jakmile vysoutěžíme partnera, společně založíme bytové družstvo. Již jsme zaznamenali stovky zájemců o tento typ bydlení,“ prohlásila Marvanová, podle které jde filosofie družstevního bydlení proti „rozšiřování portfolia investičních bytů v Praze“.

Konkrétně tendr k projektu na Radlické má schválit květnové zastupitelstvo. Do konce roku by měl být vybrán partner a příští rok by se měli začít hlásit zájemci o podíly. Praha také právě spustila web ddb.praha.eu, kde lze nalézt veškeré informace o projektu a možnostech účasti v něm.

„Projekt Dostupné družstevní bydlení je inovativní řešení s vysokou mírou právní jistoty, které kromě zvýšení finanční dostupnosti bydlení pro občany nevyžaduje ani velké jednorázové investice města,“ poznamenal vedoucí odborného týmu, advokát Jiří Kučera.

Družstevní byty by na městských pozemcích mohly výhledově vzniknout také v Praze 13, 12 či 10. „Ostatně ani Radlická není v našem případě jedinou vlaštovkou. Připravujeme i další projekty, které dají mladým rodinám perspektivu dostupného bydlení. V ulici Nad Koulkou se například plánuje dalších asi 40 družstevních bytů,“ upozornila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).