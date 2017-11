Radek Vondráček: Vládu s důvěrou budeme mít dříve než v létě

Podaří se ustavit mandátový a imunitní výbor jako podmínku dalšího jednání sněmovny?

Musí, neboť bez toho nemůže dojít k ověření mandátů nově zvolených poslanců. Sněmovna určí jen počet členů výboru, které nominují jednotlivé parlamentní strany. Ti pak ze svého středu zvolí předsedu.

Má ANO problém s tím, aby se jím stal šéf hnutí STAN Petr Gazdík?

Po vzniku tzv. Demokratického bloku, kam patří ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, se situace poněkud změnila. To znamená, že některá z opozičních stran musí ustoupit ze svého nároku na vedení jednoho výboru, aby mohl být zvolen Petr Gazdík. Ale ani tím STANu nevnikne automatický nárok na předsednictví mandátového a imunitního výboru.

Vám by Petr Gazdík v jeho čele vadil?

Momentálně si nevybavuji, jak pan Gazdík vystupoval ohledně vydání pana Babiše k trestnímu stíhání, takže nejsem schopen to vyhodnotit. Nemám nic proti tomu, aby byl předsedou opoziční poslanec, pokud zajistí neutralitu tohoto výboru.

Andrej Babiš v minulých dnech řekl, že by podruhé o své vydání možná nepožádal. Jak by se zachovali členové klubu ANO, opět by opustili sál?

Uvidíme, co se v té věci ještě stane a kdy přijde druhá žádost. Připomínám, že trestní stíhání dalších devíti lidí v kauze Čapí hnízdo pokračuje a všichni si podali stížnost, o níž bude rozhodovat státní zastupitelství. Pokud by jim bylo vyhověno, zřejmě by následovalo zastavení i u pánů Babiše a Faltýnka, kde je nyní trestní stíhání přerušeno. My to považujeme za účelovou záležitost. Právníci nás upozorňují, že obvinění nejsou dostatečně podepřena důkazy. Sněmovna jako celek musí rozhodnout, zda výkonná moc nezasahuje do její činnosti, zda to má, nebo nemá rysy politické kauzy. Je evidentní, že činnost sněmovny by tím ovlivněna byla a nutno zdůraznit, že imunita není neomezená, ale váže se jen k době výkonu mandátu poslance. Všichni chceme, aby pánové Babiš a Faltýnek měli možnost se očistit. Problém je čas. Bohužel v této zemi podobné kauzy trvají pět a více let, což znamená diskvalifikaci těch lidí z politického života.

V případě pana Babiše jde skutečně o věc fatální, neboť jeho obvinění principiálně brání vzniku koaliční vlády. Nebudete jako předseda sněmovny hlasování o vydání nijak zdržovat?

K podobnému jednání není prostor. Jen opozice spekuluje, že by snad ta funkce mohla vést k nějaké deformaci a zneužívání moci. Předseda se pohybuje v mezích ústavy a postupuje striktně podle jednacího řádu. Ale i z hlediska zdravého rozumu není jediný důvod, abych v tomto případě něco zdržoval nebo ohýbal. Naopak, pokud dostanu důvěru a budu zvolen předsedou, na 110 procent dodržím všechny procedury a budu si dávat pozor na každý formální krok.