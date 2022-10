Obrazem: Největší bizjet na světě v Praze. Přistál s katarským emírem na palubě

Obyvatelé metropole i její návštěvníci musí počítat s průjezdy většího množství kolon s majáky. Uzavírky konkrétních ulic se nechystají a s dílčími omezeními či operativním řízením dopravy policie počítá jen v době průjezdů vozidel převážejících chráněné osoby. I tak ale na komunikacích, které i za běžných okolností bývají během dne přeplněné, lze očekávat zácpy.

Pamatovat na dostatečnou časovou rezervu, raději ještě o něco větší než obvykle, by v té souvislosti měli nejen Pražané, ale i davy lidí, kteří do hlavního města dojíždějí z Kladenska. Pro ně důležitá Evropská třída je teď dočasně klíčovou tepnou pro transport delegací i hostů summitů. Bezprostředně u Hradu se pak řidičům vřele doporučuje vynechat Jelení ulici. Větší dopravní zátěž však mohou motoristé pociťovat rovněž na dalších komunikacích ve směru k centru.

Cesty delegací na letiště

„Na provoz je připravena dohlédnout policie a v případě potřeby lokálně řídit dopravu s ohledem na vozidla delegátů. Kromě omezení, která si vyžaduje průjezd kolony s chráněnou osobou, nejsou v plánu žádné trvalé uzavírky komunikací. Přesto pro následující dny doporučujeme řidičům, aby se vyhnuli oblasti Prahy 6 mezi letištěm a Pražským hradem, případně aby raději využili MHD,“ informuje aktuálně Úřad vlády.

Také magistrát apeluje na řidiče, aby se navzdory absenci stálých uzavírek oblasti Prahy 6 na spojnici letiště a Hradu raději před víkendem vyhýbali. „Nejvytíženější oblastí bude okolí Pražského hradu a příjezdové komunikace. Jedná se zejména o spádové komunikace vedoucí z prostoru Letiště Václava Havla. Vzhledem k velkému počtu národních delegací, které se Summitu zúčastní, bude doprava během přesunů delegací pozastavena na dobu nezbytnou pro průjezd autokolony,“ informovalo tiskové oddělení hlavního města.

Celý areál Pražského hradu zůstává běžným návštěvníkům nepřístupný do konce soboty. Plánovat si výlet či vycházku spojenou s návštěvou může veřejnost až od neděle 9. října.

Větší časovou rezervu by si měli naplánovat také lidé mířící na Letiště Václava Havla. Intenzivnější provoz v samotných terminálech by nicméně cestující neměli nějak výrazně pocítit. Před začátkem summitu se očekávala spíše jen mírnější zpoždění některých odletů. Mimochodem – pražské letiště si právě připomíná, že Havlovo jméno nese už deset let.

Během summitu se očekává účast až 1 200 novinářů a zástupců českých, ale především zahraničních médií. Akce se bude konat ve vybraných reprezentačních prostorách Pražského hradu, například ve Španělském, Rohtmayerově sál či Vladislavském sále. Zástupcům médií bude vyčleněn prostor královských zahrad Pražského hradu, Jízdárna, Míčovna, a Rezidence prezidenta či Empírový skleník.