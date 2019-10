Na místo havárie na křižovatce ulic Koněvova a V Jezerách vyrazil také žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09), který se tam bavil s montéry. „Odhadují, že do půlnoci by mohl být problém vyřešen. Ráno byste měli mít vodu již s jistotou. Tak doufám, že se nepletou,“ napsal starosta Prahy 3 na svou facebookovou stránku.

PVK na webových stránkách informovaly, že probíhá „přepásmování oblasti“ (při přepásmování se do potrubí v oblasti dotčené poruchou pošle voda z jiné části vodovodní sítě, uvádí agentura ČTK) a informovaly, kde občané najdou náhradní zdroj pitné vody. Městská firma přistavila do oblasti celkem čtyři cisterny. Kromě toho lidé vyrazili do obchodů nakoupit balenou vodu, někteří využili zásoby, co měli doma.

Na sociálních sítích mezitím uživatelé čile diskutovali a vymýšleli konspirační teorie, proč voda neteče, kdo ji vypnul a tak dále. Reportér Pražského deníku byl svědkem prvních „suchých“ hodin na Žižkově. „Hlavně nesplachuj!“ zněl častý pokyn v bytech. Jenže ten zvyk se člověk takhle rychle těžko odnaučí. A to samé při umývání rukou…

PVK napsaly, že havárie by měla být opravena do čtvrtečních 15:00. Ráno společnost informovala, že místy může docházet ke snížení tlaků. Většina obyvatel také hlásila, že jim voda teče. Někde byl slabý proud už o půlnoci. „Roháčova stále ani kapka,“ stěžovala si jedna z obyvatelek Žižkova. Avšak dva domy v Roháčově a Chelčického ulici postihla vlastní havárie, s rozsáhlým výpadkem to nesouviselo.