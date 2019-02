Troja - Lidé protestovali proti oplocení botanické zahrady. Na protest proti počinu vedení botanické zahrady vznikla i petice. Podepsalo ji už 3000 lidí.

Masový protest v sobotu zažilo okolí botanické zahrady v Troji.

„Odhadem čtyři stovky rozzlobených lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí přišly vyjádřit svůj nesouhlas s oplocením, které jim zamezuje vstup do zdejšího lesoparku,“ sdělil Deníku jeden z účastníků protestu, zastupitel Prahy 8 Jan Vašek z ČSSD.

„Vedení zahrady definitivně uzavřelo dosud volně přístupný lesopark a vyhlídkovou stráň mezi Salabkou a Havránkou. Proto jsme tu,“ vysvětlil Jan Zídek z občanské iniciativy Proti plotu. Zdůraznil dále, že tuto oblast místní obyvatelé několik desítek let využívali pro každodenní rekreaci. Navíc prý byla významnou pěší i cyklistickou spojnicí přilehlých čtvrtí.

„Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé zlobí, je způsob komunikace botanické zahrady,“ prohlásil Zídek.

Zamčené brány

Vedení botanické zahrady se podle něj uchýlilo k triku. „Oblast uzavřelo již počátkem roku, ale na vstupech do lesoparku nechalo mapy s nápisem „zdarma přístupná expozice“ a „z důvodu výstavby uzavřeno do konce roku“, podotkl Zídek. Počátkem dubna se však na stejných místech objevily zamčené brány a cedule s nápisem „služební vchod“.

Jak Deník již informoval, vstup do zahrady stojí podle dřívějšího vyjádření zástupkyně ředitele zahrady Věry Bidlové pro dospělého člověka ročně 200 korun, pro důchodce 100 korun. Do areálu budou moci i pejskaři, kteří za svého miláčka zaplatí 100 korun. Vstup by měl být návštěvníkům umožněn nejen přes pokladny, ale i přes další brány po zaslání SMS zprávy z mobilního telefonu.

„Je to děsný, bydlíme tady od roku 1974 a nikdy to nebylo placený. Akorát pokáceli stromy, jinak tam nic neudělali,“ okomentovala důvody své účasti na protestu žena s transparentem.

