Na první letošní závod RunCzech 1/2Maraton Praha 2024 vyběhnou účastníci již tuto sobotu 6. dubna. Vzhledem k tomu, že na běžce čeká trať dlouhá 21,0975 kilometrů, nastanou nejen v centru Prahy rozsáhlá dopravní omezení a komplikace.

„Věřím, že účastníci závodu i obyvatelé naší městské části projeví vzájemnou ohleduplnost a pochopení, které jsou pro takové události nezbytné. Přeji všem účastníkům, aby si závod užili, ať už si stanovili jakýkoliv cíl," uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Celková trasa závodu.Zdroj: Prague International Marathon - Maraton Praha

LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ

Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti závodu odtažena. Prosíme, přeparkujte své vozidlo a předejděte tak případným nepříjemnostem spojeným s odtahem.

ULICE 17. LISTOPADU - Oboustranně v celé délce dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

KŘIŽOVNICKÁ - Vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

NA PŘÍKOPĚ - Oboustranně v úseku Panská – Hybernská dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

CELETNÁ - Oboustranně v úseku Hybernská – Ovocný trh dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ - Oboustranně v úseku Karlův most – Betlémská dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

NÁRODNÍ - Oboustranně v celé délce dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

PAŘÍŽSKÁ - Oboustranně v celé délce dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ - Vpravo ve směru k Čechovu mostu mezi ulicemi Nové mlýny – Klášterská dne 6. 4. (od 00:01 do 16:00)