První část Pražského okruhu se začala stavět v roce 1978, dodnes ale není celý dostavěný - řidičům slouží necelá polovina z plánovaných 83 kilometrů. Na obchvat metropole se tak čeká už přes čtyřicet let. A několik dalších se čekat bude.

Stát považuje výkupy pozemků pod budoucím okruhem za rizikové před získáním pravomocného územního rozhodnutí, což hlavní město rozporuje. Výkupy pozemků pro tvorbu „zelených pásů“ vycházejí z memoranda mezi Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). V souladu s memorandem také metropole připraví projekt výstavby nové stanice hasičů a záchranné služby na vlastním pozemku u Běchovic. Stanice je podmínkou stavby 511 kvůli budoucí existenci tunelu, přičemž ŘSD by mělo magistrátní pozemek v budoucnu převzít i s projektem a základnu tam vybudovat na vlastní náklady.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) označil iniciativu hlavního města kolem „zelených pásů“ za „ostrý kontrast“ k aktivitě vlády v tomto směru. „Vláda bohužel doteď nevykoupila ani jediný metr pozemků pro samotnou stavbu této zásadní komunikace, a navíc tento krok opakovaně odkládá. Ministerstvo dopravy přitom letos samo přiznalo, že každý den, kdy okruh není hotový, přináší ztrátu zhruba čtyři miliony korun,“ řekl Hřib, podle kterého kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) „udělal maximum pro to, aby měla Praha na stavbu minimální vliv“. Primátor tím narážel na vyloučení magistrátních úřadů z procesu územního řízení pro podjatost a přesun kompetencí do Českých Budějovic.

„Teď, když máme zelenou stěnu kde vysadit, začneme pracovat na její dokumentaci a pracujeme s možností, že pro její výsadbu použijeme materiál vykopaný při stavbě metra nebo Městského okruhu. Nákladní auta by nemusela jezdit z 50 až 80kilometrové dálky. Šetřili bychom tím městskou kasu za poplatky z deponování i životní prostředí,“ prohlásil náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.