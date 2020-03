První ze dvou zatěžovacích testů dnes zcela uzavřel Libeňský most

Pro automobily i MHD je od dnešních 00.00 uzavřen Libeňský most. Technická správa komunikací (TSK) na něm provádí zatěžovací zkoušky, které jsou nutné pro vytvoření projektu rekonstrukce mostu. Uzavírka potrvá až do půlnoci na neděli 15. března. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. TSK most kvůli zkouškám zavře ještě ve stejný čas příští sobotu 21. března.

Libeňský most. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a tzv. inundačním na břehu, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován a je ve špatném stavu. V minulosti proběhla jedna zatěžovací zkouška, ale pouze na inundačním poli u Palmovky. Libeňský most dostal k výročí nová světla. Praha ušetří za elektřinu Přečíst článek › Dnes budou zkoumána čtyři oblouková pole. Most přes Vltavu jich má pět a odborníci se zaměří na tři prostřední. Jedno pole budou zkoumat u inundačního mostu. Na most najede zátěž 547 tun a bude střídáno statické a dynamické zatěžování. Stav pražských mostů je problematický Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a při nehodě se zranili čtyři lidé. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Hlávkův, most Legií a Palackého most. Město prostřednictvím TSK zahájilo diagnostiku jejich stavu. Hlávkův most má být opravený do pěti let, zavírat se nebude Přečíst článek › DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Kompletní uzavírka Libeňského mostu (úsek Voctářova – Jankovcova)

od 14. 3. 2020 00.00 hodin do 15. 3. 2020 6.00 hodin



OBJÍZDNÁ TRASA

Směr Libeň: Jankovcova – Dělnická – Argentinská – Za Viaduktem – nábřeží Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Klimentská – Těšnovský tunel – Rohanské nábřeží

Směr Holešovice: Voctářova – U Rustonky – Rohanské nábřeží – Ke Štvanici – Hlávkův most



Autor: ČTK