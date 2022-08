Desítky menších projektů

Změny, které mohou občané metropole pozorovat v běžném životě, se týkají zejména rozšiřování tzv. modrozelené infrastruktury. Za uplynulý rok město v této oblasti uskutečnilo několik desítek menších projektů, spočívajících ve výsadbě nové zeleně, údržbě té stávající, zadržování vody v krajině, instalaci vodních prvků nebo revitalizaci a obnově vodních ploch a toků.

Konkrétní novinky je možné vidět například na Letné, kde právě probíhá výstavba nového rybníka, jehož plocha je už vykopána a v současnosti se pracuje na utěsnění proti průsakům a jílovém dně.

Stromovka zase získala nevyužívané území v okolí Výstaviště, jehož nynější revitalizace poskytne nové travnaté plochy pro rekreační a volnočasové sportovní účely. Významnou změnou si prošlo třeba i koryto Rokytky, Šáreckého potoka a nyní nově též Botiče, jehož břehy byly očištěny, zbaveny nepovolených staveb a podemletých stromů a stabilizovány podpůrnými balvany.

Vysazeno skoro půl milionu stromů

Úředníci a odborníci zodpovědní za plnění politické vůle v tuto chvíli rovněž hlásí „téměř z poloviny splněno“ vzhledem k Akčnímu plánu výsadby milionu stromů.

Úřad pracuje i se „živým“ zásobníkem adaptačních projektů, který je průběžně aktualizován. Jako podklad pro zvažování jednotlivých investic slouží rovněž tzv. zasakovací mapy, znázorňující absorpční schopnosti půdy v jednotlivých lokalitách. Odbor ochrany prostředí rovněž dokončil Standardy hospodaření s dešťovou vodou, které majitelům ploch, budov, ale i správcovským organizacím názorně ukazují, jak zachytit srážkovou vodu v místě dopadu a zpomalit její zbytečně rychlý odtok do kanalizace.

Řešit musejí i Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí. „Dokončení těchto dvou manuálů, platných pro plochy, objekty a prvky ve veřejném i soukromém vlastnictví, přebírané do majetku města, rozhodně patřilo k nejdůležitějším projektům uplynulého období. Promítá se do školení pracovníků, přípravy metodických materiálů, do stavebních předpisů i vyhlášek,“ vysvětluje Tereza Líbová, specialistka adaptace z Odboru ochrany prostředí.

Úspěchy v soutěži

Výkonnost Prahy v nových opatřeních vůči změnám klimatu mají prokazovat úspěchy v soutěži Adapterra Awards, v níž minulý rok získaly ocenění mimo jiné ekologický hospodářský park Plužiny a krajinný park Lítožnice, oba spravované magistrátem. Letos je do soutěže nominováno celkem 17 projektů z různých koutů metropole včetně lesa Arborka, který vzniká v Satalicích a Kyjích na původně zemědělské půdě a je nyní přístupný obnovenou polní cestou lemovanou alejemi stromů.