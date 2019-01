Praha - Některé dílny musely zákazníky odmítat. Velké návaly se očekávají ještě v tomto týdnu.

ZIMNÍ ZA LETNÍ. K výměně počasí došlo nečekaně brzy. Řidiči reagovali vzápětí./Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Nestíháme, přezouváme jako loni v prosinci. Je to peklo.“ Tak komentují zaměstnanci pražských autoservisů aktuální situaci. Rychlý a nečekaný nástup zimy vyhnal řidiče do pneuservisů. Ty nestíhají, některé musí zákazníky odmítat a objednávat na později.

„Dnes objednáváme na 29. října,“ říká ředitel Pneu Šorel v Praze 4. Na plné obrátky jedou i ostatní pražské pneuservisy, které přezouvají letní pneumatiky na zimní.

Fronty na hodiny

„Kdo přijede, počká si ve frontě. Teď tady stojí šest aut, poslední z nich se dostane na řadu až za dvě hodiny,“ popisuje automechanik Martin Gergel. „Máme totálně narváno. Přezouváme čtyřicet až padesát aut denně. Zákazníci sice čekají, ale zvládáme je obsloužit do hodinky,“ informuje Jan Pavlík, majitel pneuservisu v Záběhlicích.

„Pneumatiky je nutné přezouvat s předstihem, což řidiči často podceňují. Letos ale přišla zima tak nečekaně, že je to první sezona, kdy to řidičům nevyčítám,“ pokračuje. Běžně se totiž pneumatiky mění až koncem října. Rozhodující je vždy teplota a počasí.

Není pravda, že by si řidiči, kteří jezdí pouze po hlavním městě, vystačili s letními pneumatikami.

„Třeba na Jižní spojce byly ráno jen dva až tři stupně, tedy podmínky vyžadující zimní přezutí. V centru by se bez něj mohla obejít možná babička, která jede z Vršovic jen do supermarketu a zpátky. Ale i to se s nadcházející zimou změní,“ varuje Pavlík.

Ceny se liší

Výměna pneumatik by se měla vejít do tisícikoruny. Ceny, které pneuservisy nabízejí, se liší, závisí také na šířce disku a použitém materiálu. „Základní cena u nás je 600 Kč. S materiálem se ale může vyšplhat na 800 až 1500 Kč,“ dodává Pavlík.

Pracovníci pneuservisů očekávají nával ještě v tomto týdnu. V jeho průběhu se bude oteplovat. Někteří řidiči tak budou přezutí i nadále odkládat.