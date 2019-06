Včely se v Praze chovají především ve starší zástavbě rodinných domů v Troji, Libni či Dejvicích. Naopak v okrajových částech metropole i kvůli nové zástavbě tolik včelařů není. SVS eviduje desítky včelstev také v srdci Prahy, kde bývají úly hlavně na střechách starých domů. Nové Město hlásí dvanáct včelařů, Staré Město tři, Malá Strana osm, Hradčany devět. Na Vinohradech, kde sídlí i SVS, úředníci napočítali deset včelařů.

„Střešní včelaření získává na popularitě v rámci celé Evropy a včelstva na střechy svých sídel umísťuje řada firem i veřejných institucí. Podle střešního včelaře Augustina Uváčika je odhadovaný počet stanovišť včel v rámci České republiky zhruba 70, z toho přibližně polovina je v Praze. Zájem o včelaření v hlavním městě v posledních letech stoupá. SVS v současné době eviduje přes 800 včelařů, což je zhruba o 100 více než před dvěma lety. Pražští včelaři chovají v současné době téměř 5500 včelstev,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Vorlíček, mluvčí SVS.

K trendu se proto v souvislosti s rekonstrukcí historické terasy Domu zemědělské osvěty od architekta Josefa Gočára z dvacátých let minulého století symbolicky připojily i veterinární instituce, které by měly mít z podstaty věci k včelařství nejblíže. Ačkoliv nedaleko sídla veterinární správy se nachází rušná magistrála a automobilový provoz je obvykle velmi četný i na ještě bližší Vinohradské třídě, tak v medu nebyla zjištěna přítomnost těžkých kovů a včelí produkt vyhověl také vyšetření na přítomnost reziduí pesticidů.

„V rámci srovnávací analýzy byl kromě medu z centra velkoměsta testován také med z venkovské oblasti v Královéhradeckém kraji. Přes určité rozdíly v některých parametrech můžeme konstatovat, že oba medy vyšly z testování jako srovnatelně bezpečná a kvalitní potravina,“ potvrdil Jan Rosmus z oddělení chemie SVÚ Praha. Experti analizovali rovněž hodnoty polycyklických aromatických uhlovodíků v propolisu, jejichž zvýšený obsah by se v městském prostředí dal očekávat. Ale také tyto ukazatele nepředstavovaly významnou úroveň kontaminace. Projekt by měl pokračovat, mluvčí Vorlíček předběžně odhadl, že letos by se mohlo stočit přibližně sto kilogramů medu od „veterinárních včel“.