První sníh sezony. Do metropole přinesl místo kalamity pobavení

Pražané měli v pondělí ráno poprvé od minulé zimy za okny sněhovou nadílku. Ten, kdo si přispal, ji ale nespatřil. Poprašek totiž brzy roztál. Vzhledem k malému množství nezpůsobil tající sníh žádné problémy na silnicích.

„V tuto chvíli ani nepředpokládáme zásadnější komplikace v dokončení již zahájených dopravních staveb,“ komentovala příchod zimního počasí po neobvykle teplém začátku listopadu mluvčí TSK Barbora Lišková.

První záchvěv zimy pobavil uživatele sociálních sítí. Třeba na Facebooku se objevil vtip o vločce, která letí do Prahy „udělat trochu paniku“. Stanislava Kopáčková zase ve vážnějším duchu napsala: „Kéž by napadal aspoň metr, ať je voda.“ Předpověď počasí do konce týdne ale slibuje nulové srážky a denní i noční teploty mírně nad nulou.