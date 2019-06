Počasí v květnu vypadalo spíše, jako by přicházel podzim, a jahody proto letos dozrávají o trochu později. Ledoví muži navíc dostáli svému jménu, a tak část úrody pomrzla. Naštěstí však nejsou škody fatální.

„Jahod hodně pomrzlo a bude jich méně. Pěstitelé, kteří mají malou plochu, budou mít problém samosběr udělat. My máme plochu dostatečně velkou, takže jahody budou,“ oznámili majitelé jahodárny ve Vraňanech.

Pražské jahody u kostela i na Kubáni

Letos využili i novou technologii pěstování v tunelech, díky níž začali plody sklízet už okolo 10. května. Nyní jsou na pultech jejich prodejny jak jahody z foliovníku, tak z polí. Cena se pohybuje od 90 do 150 korun. Ušetřit může ten, kdo si plody sám nasbírá. „První samosběr jahod v roce 2019 proběhl v pondělí 27. května. O dalších termínech budeme informovat. Aktuální cena samosběru je 55 korun za kilogram,“ sdělili majitelé jahodárny.

V prodeji jsou také už první pražské jahody, a to z Kunratic. Od minulého čtvrtku je možné zakoupit je v tradiční prodejně na parkovišti u Kunratického kostela. Stánek otevírá v 7.30. Prozatím je v provozu do vyprodání zásob, zhruba ve čtvrtek očekávají pěstitelé už dostatek zralých plodů na to, aby bylo otevřeno celý den.

„Kromě hlavního stánku v Kunraticích u kostela bychom naše jahody měli prodávat na farmářském trhu na Kubáni a na Náplavce, usiloval jsem i o trh na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale bez úspěchu,“ prozradil Deníku majitel firmy Jahody Kunratice Michal Jakoubek.

Na prvním jmenovaném tržišti mohou zákazníci nakoupit každé úterý, čtvrtek a sobotu, na Náplavce bude kunratický stánek až 22. června. V Kunraticích vyjde kilogram jahod na 98 korun, na farmářských trzích se prodává za 118. „V průběhu sklizně cena klesá,“ doplnil Jakoubek.

Kdo sbírá sám, ušetří až polovinu

Samosběry by měly začít okolo 14. června. Cena za kilogram by se v tomto případě měla pohybovat okolo 54 korun.

Už na tento týden plánuje jeho zahájení uhříněvská firma Jahody Schwenk. „Samosběr bude zahájen nejspíše koncem týdne. Bližší informace o datu spuštění a cenách budou v průběhu týdne,“ sdělili majitelé.

Samosběr je také v plném proudu v Berry Servisu v Břežanech II, které leží asi 10 kilometrů od hranic metropole. Zájemci si mohou přijet natrhat jahody každý den za 55 korun za kilogram.

Samosběr či nákup přímo na farmách dává zákazníkům také jistotu, kde bylo ovoce vypěstováno, což se o různých pouličních stáncích říct nedá. Původ zbožní v nich kontroluje namátkově Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Při kontrole je prodejce povinen předložit průvodní dokumentaci, která odkazuje na původ zboží, a podle které je možné krok za krokem dojít takzvaně až na pole,“ řekl už dříve Deníku mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Doplnil, že poctiví prodejci jsou obvykle ochotni předložit tuto dokumentaci i zákazníkům, pokud o to požádají.