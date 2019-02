Praha - Podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové by první kompostárna provozovaná hlavním městem měla být hotova do dvou až tří měsíců. Půjde o první z řady zařízení, která jdou vstříc snaze magistrátu podpořit kompostování na území hlavního města.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Ve Slivenci, kde jsem starostkou, se začala stavět první pražská kompostárna. Doufám, že do dvou až tří měsíců bude hotová. Letošní odpad z údržby zeleně a zahrad se už bude na kompostárně zpracovávat. Dosud se bioodpad shromažďoval v Malešicích a vozil se do kompostárny do Úholiček," uvedla Jana Plamínková.

„Nyní bude mít Praha vlastní kompostárnu. Snažíme se, aby druhá kompostárna vznikla vedle skládky v Ďáblicích a hledáme místo pro třetí zařízení, aby byla síť ucelená," vysvětlila radní.

Město podle ní podporuje kompostování i jinými prostředky, než stavbou vlastních kompostáren. Rada například koncem ledna schválila vyhlášku, která má ekologicky citlivý způsob zpracování biologického odpadu zákonně ukotvit. Stanoví například místa, kam je možné odkládat rostlinné zbytky. Pokud ji schválí zastupitelé, měla by právní úprava začít platit od března letošního roku.

Komunitní kompostování

„Některé městské části ji už začaly uvádět do života a získaly dotaci z Operačního programu životního prostředí. Díky tomu už leckde v Praze komunitní kompostování začalo fungovat," uvedla radní Plamínková s tím, že v Praze funguje rovněž sběr bioodpadu do hnědých popelnic, což je sice služba placená, ale v okrajových částech Prahy hojně využívaná.

Komunitní kompostování na území metropole už funguje, první kompostárnu za peníze z operačního programu životní prostředí vybudovaly v roce 2004 Horní Počernice.

Praha provozuje také sedmnáct sběrných dvorů, kde je možné bioodpad odevzdávat. V říjnu loňského roku evidovaly Pražské služby téměř 10,5 tisíce zákazníků, kteří svoz bioodpadu využívali. Za rok 2014 bylo podle informací společnosti v kompostejnerech odevzdáno 4 510 tun bioodpadu. Na sběrných dvorech obyvatelé metropole odevzdali 2 037 tun bioodpadu a v rámci mobilních sběrných dvorů 56 tun.

Čtěte také: Vyhláška o kompostování bude v Praze platit od března