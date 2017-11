První lanovka v Praze jezdila na Letné. Nahradil ji jezdící chodník

/ANKETA/ Pražský magistrát připravil návrh opatření, kterým chce omezit dopravu v hlavním městě při smogové situaci. Při nejvážnější smogové situaci by do Prahy nesměly vjíždět nákladní automobily s hmotností nad šest tun a část osobních aut, jejichž SPZ by končila sudým či lichým číslem. Změna by mohla platit už od února příštího roku.