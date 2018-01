Průzkumy k volbě prezidenta lze zveřejnit do pondělí

Průzkumy k vyhlídkám finalistů prezidentských voleb bude možné naposled zveřejnit toto pondělí. Dosud byly zveřejněny jen dva. Starší podobně jako sázkaři či výsledky volebního modelu favorizuje v souboji s prezidentem Milošem Zemanem bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Dnes zveřejněný průzkum z poloviny tohoto týdne, který provedly společnosti Kantar TNS a Median pro Českou televizi, označuje šance obou adeptů za vyrovnané.

Miloš Zeman (vlevo) a Jiří Drahoš. Kdo usedne na Pražském hradě?Foto: Deník

Zemana by podle tohoto průzkumu volilo 45,5 procenta voličů, Drahoše 45 procent. Účast by měla být obdobná jako při prvním volebním kole, tedy dvoutřetinová. Aktuální průzkum se s předchozím shoduje v tom, že Drahošovi by dalo hlas sedm z deseti voličů Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera, kteří posbírali v prvním kole dohromady téměř 30 procent hlasů.

První kolo



Také podle průzkumu agentur STEM/MARK a Median pro Institut pro Demokracii 21 by tři čtvrtiny těchto voličů npodpořily Drahoše. Zeman postoupil do druhého kola se zhruba 39 procenty hlasů (asi 1,99 milionu hlasů) a Drahoš s 27 procenty (1,37 milionu hlasů).

Fischera, Horáčka, Hilšera a Topolánka volilo dohromady zhruba 1,68 milionu lidí. Při propočtu z množství voličů kandidátů v prvním kole by tak Zeman dostal zhruba 2,29 milionu hlasů a Drahoš 2,62 milionu hlasů.

Šance na výhru

Pravděpodobnost zvolení Drahoše podle modelu, který připravili výzkumníci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je k dnešnímu dni 54,5 procenta. Nejvyšší byla 17. ledna, činila 62 procent. Zemanovy šance na výhru podle modelu nyní činí 45,5 procenta. Nejvyšší byly před prvním kolem voleb, kdy byly stanoveny na 48 procent. Model vychází nejen z průzkumů, ale i ze sázek na kandidáty.

Zákaz zveřejňování průzkumů k prezidentským volbám bude platit od úterý do soboty 14:00. Za jeho porušení podle zákona o volbě prezidenta hrozí pokuta od 10.000 do 100.000 korun.