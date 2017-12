Průzkum: V prvním kole volby prezidenta by vedl Zeman

V prvním kole přímé volby prezidenta by nyní vedla současná hlava státu Miloš Zeman. Ani on by však nedosáhl na nadpoloviční většinu hlasů nutnou pro okamžité vítězství. Ve druhém kole by pak Zeman sváděl vyrovnaný souboj s bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem.

Vyplývá to z prosincového průzkumu agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi. Z devíti kandidátů na prezidenta by podle volebního modelu Kantaru TNS a Medianu získal největší podíl hlasů se 43,5 procenta Zeman, druhý Drahoš by měl 28,5 procenta a podnikatel a textař Michal Horáček na třetím místě 11,5 procenta. Ostatní kandidáty by volily jednotky procent dotázaných. Nejméně hlasů by dostal hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, a to pouze půl procenta. Agentury zjišťovaly i takzvaný volební potenciál, tedy podíl všech lidí, kteří volbu daného kandidáta alespoň zvažují a zároveň nevylučují účast ve volbách. Při srovnání potenciálu byl rozdíl mezi prvními dvěma příčkami nižší, Zeman by dostal 48 procent hlasů a Drahoš 41,5 procenta. Třetí Horáček má potenciál 28,5 procenta. Volba prezidenta se koná 12. a 13. ledna 2018. Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole přímé volby více než 50 procent hlasů, stává se prezidentem hned. V opačném případě se koná dva týdny poté druhé kolo, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Podle průzkumu by ve druhém kole hlasovalo pro Zemana a Drahoše shodně 45 procent lidí, zbývajících deset procent lidí je nerozhodnutých. Průzkum prováděly Kantar TNS a Median od 9. do 14. prosince a zúčastnilo se ho 1504 lidí.

