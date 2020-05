Opatření proti epidemii koronaviru ovlivnila také léčbu těžce nemocných dětí a životy jejich rodin, prokázal průzkum nadace Dobrý anděl.

Paní Kateřina s dcerou Agneskou a synem Mikuláškem. | Foto: Dobrý anděl

Pětiletá Agneska onemocněla leukémií v polovině loňského roku a její zatím dobře probíhající léčba by měla skončit za dvanáct měsíců. „Na jedné straně pro nás pandemie mnoho nezměnila, protože roušky, dezinfekci i izolaci máme od oznámení diagnózy zažité doslova pod kůží. Na stranu druhou je pro nás aktuální načasování v mnoha jiných ohledech dost nepříjemné. Po dlouhé době bychom za normálních okolností zase mohli vyjet na víkendový výlet nebo plánovat návrat dcery do školky. Koronavirus to vše zpomalil,“ svěřila se matka Agnesky, Kateřina z Prahy 2.